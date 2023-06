Domenica di grande lavoro per 118, Vigili del fuoco e Soccorso alpino nel Primiero Vanoi

Diversi interventi in poche ore tra Primiero Vanoi ed elicotteri mobilitati anche da fuori Regione: da Treviso e Belluno per i soccorsi del caso

Primiero/Vanoi (Trento) – Domenica di grande lavoro nel Trentino orientale per 118 e Soccorso alpino, con il supporto dell’elicottero anche da fuori Regione. Un 41enne è stato soccorso nel primo pomeriggio, verso le 15, tra Canal San Bovo e Caoria per una caduta in bici. E’ stato trasportato dall’elisoccorso trentino, all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice giallo.

Nel pomeriggio di domenica si segnalano altri due feriti in moto in zona Val Mesta di 69 e 73 anni, tra Primiero e San Martino di Castrozza per un incidente auto – moto. Sempr enel pomeriggio, si registra un ferito in bici nella zona di San Martino di Castrozza (bike park Tognola). Mentre nella tarda serata, intervento del soccorso alpino in zona Cima Lastei per il recupero di un 43enne, in seguito ad una caduta. Per questi interventi sono intervenuti anche l’elicottero del Suem da Belluno e da Treviso in suppoto all’elicottero da Trento. Molti altri interventi in emergenza si registrano in tutta la provincia di Trento e nelle regioni vicine.