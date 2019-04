Domenica delle Palme e celebrazioni Pasquali nel Primiero Vanoi (DATE E ORARI)

Connect on Linked in

Molte le celebrazioni religiose in questo periodo che precede la Pasqua

Primiero/Vanoi (Trento) – Si avvicina la Pasqua per le parrocchie del Primiero Vanoi. Ecco tutti i prossimi appuntamenti locali.

Domenica delle Palme

Arcipretale di Fiera – Pieve – Adorazione Eucaristica

“Che amore è quello che non sente la necessità di parlare con la persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Abbiamo bisogno di fermarci in adorazione per chiedere a Lui di affascinarci. Che dolce è stare davanti al Santissimo in ginocchio e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra vita e ci doni la sua vita”. (Papa Francesco)

* Ore 15.00: Parrocchia di Transacqua

* Ore 16.00: animata dai chierichetti

* Ore 17.00: Parrocchia di Fiera

* Ore 18.00: Parrocchia di Siror

* Ore 19.00: Parrocchia di Tonadico

* Ore 20.00: Benedizione eucaristica

Durante l’adorazione Eucaristica saranno presenti due confessori

dalle 15.30 alle 17.30.

Imèr e Mezzano

DOMENICA 14 APRILE

ORE 10.00 presso il piazzale IPERSOAP

COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO A GERUSALEMME

Benedizione dei rami di ulivo e processione

Nella CHIESA DI IMER: SANTA MESSA Con la lettura della

Passione del Signore secondo Luca.

Non verranno celebrate le sante Messa delle 7.00 e delle 9.00 a Mezzano

ORE 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Imer

SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA

Valle del Vanoi

DOMENICA 14 APRILE

COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO A GERUSALEMME

Benedizione dei rami di ulivo e processione

In chiesa: SANTA MESSA Con la lettura della Passione secondo Luca.

Sabato 13 aprile ore 18.00 a Ronco con partenza davanti l’Oratorio

Sabato 13 aprile ore 18.00 a Gobbera con partenza dal sagrato

Domenica 14 aprile ore 09.00 a Caoria presso il portico della chiesa

Domenica 14 aprile ore 10.30 a Zortea dal capitello vicino alla chiesa

Domenica 14 aprile ore 17.45 a Canale dal piazzale della Casa di Riposo

CONFESSIONI INDIVIDUALI

Sabato 13 aprile dalle 16.30 alle 17.45 a Ronco (don Nicola)

Sabato 13 aprile dalle 16.30 alle 17.45 a Gobbera (salesiano)

Domenica 14 aprile dalle 09.30 alle 10.30 a Zortea (salesiano)

Domenica 14 aprile dalle 10.00 alle 11.00 a Caoria (salesiano)

Domenica 14 aprile dalle 16.30 alle 17.30 a Canal San Bovo (don Nicola)

Tutte le altre celebrazioni pasquali