Domenica con molti incidenti in moto: in Veneto i più gravi

Posted on

I due crolli di domenica 9 maggio, fortunatamente non hanno creato particolari problemi nell’area, restando limitati alla parte alta del canalone, come documentano queste immagini scattate da Ervino Filippi Gilli NordEst – Con il rialzo delle temperature di questi ultimi giorni, le Dolomiti tornano a sgretolarsi, come era già accaduto nei mesi scorsi in […]