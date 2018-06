Domenica 17 giugno torna la Gran fondo Sportful, oltre 4000 atleti in gara: Attenzione alla chiusura delle strade

Connect on Linked in

Tutte le strade interessate dalla chiusura temporanea: dal Rolle al Brocon

di Alessia Simion

NordEst – Dopo l’ottima partecipazione alla 24 ore Castelli24h, si alza coem ogni anno il sipario sulla 24^ Gran fondo Sportful Dolomiti Race in programma domenica 17 giugno. Il prologo sarà l’apertura dell’Expo come antipasto venerdì 15 giugno alle 12 in palaghiaccio a Feltre.

C’è grande attesa per la giornata di sabato 16 giugno. Al via della 19^ Mini Gran fondo con i campioni in gara. Ci saranno infatti tre campioni: Joachim “Purito” Rodriguez, , Paolo Bettini e Franco Pellizzotti. Purito ha pubblicato proprio in questi giorni un video in cui invita tutti i suoi fans a venire a Feltre a trovarlo e a pedalare con lui la gran fondo di domenica. Ancora una volta nella giornata di domenica non mancherà lo spettacolo con il ciclismo protagonista tra le Dolomiti.

Gli atleti, provenienti da ogni parte del mondo, parteciperanno a questa competizione che valicherà Cima Campo, i passi Manghen, Rolle e Croce d’Aune per il percorso lungo 204km della Gran Fondo mentre il percorso medio fondo passerà da Cima Campo, Passo Broccon, Passo Gobbera e Croce d’Aune per un totale di 133km. Partenza e arrivo come ogni anno sono a Feltre nel Bellunese.

Percorsi e Orari

Il programma

venerdì 15 giugno

Ore 12.00:Palaghiaccio di Feltre, apertura Expo 24. SPORTFUL DOLOMITI RACE e nuove iscrizioni.(fino ad esaurimento pettorali).

Ore 19.00: chiusura Expo e iscrizioni.

sabato 16 giugno

Ore 9.00: palaghiaccio di Feltre, apertura Expo 24.SPORTFUL DOLOMITI RACE, consegna pacchi gara e nuove iscrizioni (fino ad esaurimento pettorali)

Ore 15.00: partenza 19.MINI GRAN FONDO SPORTFUL-FRANCO BALLERINIcon Franco PELLIZZOTTI, Paolo BETTINI e Purito RODRIGUEZ.

Ore 17.00:Meet & Greet con i campioni Paolo BETTINI, franco PELLIZZOTTI e Purito RODRIGUEZ nell’hospitality Sportful

Ore 19.00: palaghiaccio di Feltre, chiusura Expo e iscrizioni.

Ore 19.00: inizio concerti in centro storico per il FESTIVAL INTERNAZIONALE della MUSICA (gratuito)

domenica 17 giugno

Ore 5.30:apertura griglie

Ore 7.00: Partenza 24. SPORTFUL DOLOMITI RACE

Ore 10.15: inizio DIRETTA STREAMING dal sito www.gfsportful.itoppure dalla pagina Facebook.

Primi arrivi (percorso MEDIO): ore 10.30

Primi arrivi (percorso LUNGO): ore 13.30

La chiusura strade

Percorso Gran Fondo: SP246-SP75-SP78-SP41-SP65-SP31

SP246 da confine provinciale con Provincia di Belluno per Castello Tesino SP75 e SP78 direzione Strigno, SP41 e SP65 Scurelle Carzano fino ad intersezione con SP31 del Manghen ed a proseguire fino al Km. 13,000 della stessa località Calamento chiusura in entrambe i sensi di marcia per la durata di 20 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”.

SP31

Dal Km. 13,000 Località Calamento fino a P.so Manghen chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 08.30 alle ore 11.00 .

Da P.so Manghen al Km. 38,600 in prossimità del Ristorante Pineta chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 08.00 alle ore 12.30 .

SP 232 dir – SP232 – SR 48bis e SR50

Da fine discesa P.so Manghen per SP 232 dir – SP232 – Ziano di Fiemme – Predazzo SR 48bis dal Km. 37,050 fino a bivio per SR50 ed a proseguire fino al Km. 114,450 chiusura in entrambe i sensi di marcia di 20 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica”.

SR 50

Dal Km. 114.450 altezza bivio per Camping Valle Verde in località Predazzo per Bellamonte – Passo Rolle – San Martino di Castrozza fino al Km. 86.900 altezza Hotel San Martino chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 10.30 alle ore 13.30

SR 50

Dal Km. 74.00 località Siror per San Martino di Castrozza fino al Km. 86.900 altezza Hotel San Martino chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 11.15 alle ore 13.30

SR50

Dal Km 74.00 località Siror fino a confine regionale con la Provincia di Belluno chiusura di 20 min. in entrambe i sensi di marcia dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”.

Percorso Medio Fondo :

SP246-SP75-SP78-SP79

SP246 da confine provinciale con Provincia di Belluno per Castello Tesino SP75 e SP78 direzione Strigno, per proseguire poi su SP79 fino a Passo Broccon chiusura in entrambe i sensi di marcia per la durata di 20 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”.

SP79

Da Passo Broccon a Canal San Bovo (incrocio con SP56) chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 08.30 alle ore 11.30

SP79

Da incrocio con SP56 per Canal San Bovo fino a Passo Gobbera chiusura in entrambe i sensi di marcia per la durata di 20 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”.

SP79

Da Passo Gobbera per Imèr chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 09.30 alle ore 11.30

SR50

Da Imèr fino a confine regionale con la Provincia di Belluno chiusura di 20 min. in entrambe i sensi di marcia dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica”.

COMUNI ATTRAVERSATI

Castello Tesino-Pieve Tesino-Bieno-Strigno-Scurelle-Carzano-Telve-Castello Molina di Fiemme-Cavalese-Tesero-Panchià-Ziano di Fiemme-Predazzo-Primiero San Martino di Castrozza-Mezzano-Imèr-Canal San Bovo.