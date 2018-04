Dolore a Montesover per la tragica morte di Edoardo ‘Edy’ Svaldi

Print This Post

L’uomo di 54 anni ha perso la vita mentre stava tagliando la legna con la motosega

Montesover (Trento) – Comunità in lutto in seguito al tragico incidente nel quale ha perso la vita Edoardo ‘Edy’ Svaldi, 54 anni, colpito al capo da un violento colpo di una mazza in ferro o di un cuneo, mentre stava tagliando legna da ardere, vicino a casa.

L’uomo, molto noto anche a Trento, era un ex agente della polizia di stato, autista del questore, in pensione da poco più di un anno, aveva lavorato anche al Commissariato del Governo.

Il tragico incidente è avvenuto giovedì pomeriggio nei pressi dell’area artigianale di Montesover. Svaldi stava tagliando della legna con l’uso della motosega, dei cunei di ferro ed una mazza.

Forse proprio a causa della mazza in ferro o da un cuneo, che lo ha colpito accidentalmente alla testa, sarebbe deceduto per un grave trauma cranico. A trovare il suo corpo, ormai esanime, è stata una signora che passava di lì per caso.

I funerali di Edoardo Svaldi saranno celebrati oggi, 21 aprile, alle 15.30, nella chiesa di Montesover.