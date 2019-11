Dolore a Mezzano e Imèr per la scomparsa di Luca Bettega a soli 29 anni: disposta l’autopsia, accertamenti in corso

Luca Bettega, è stato ritrovato senza vita giovedì mattina in un appartamento di Mezzano, dove aveva trascorso la notte. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo, disposta l’autopsia che si terrà a Trento. Sono ore di grande dolore per la comunità di Primiero, che proprio in questi giorni piange la scomparsa anche del 54enne Flavio Tavernaro deceduto in ospedale a Feltre

Primiero (Trento) – I paesi di Mezzano e Imèr, si sono risvegliati giovedì mattina con una tragica notizia. L’intera comunità di Primiero è stata duramente sconvolta dall’improvvisa scomparsa di Luca Bettega, 29enne di Imèr, ritrovato senza vita in un appartamento, in centro al paese di Mezzano.

I primi soccorsi

Inutili purtroppo i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro, se non constatare il decesso, causato – secondo le prime sommarie informazioni – da un arresto cardiocircolatorio. Nell’abitazione in centro a Mezzano, sono arrivati di prima mattina anche i Carabinieri di Imèr con il medico legale, per le verifiche del caso.

Fin da subito, le forze del’ordine hanno escluso la morte violenta del giovane, mentre da Trento, il Sostituto Procuratore, Licia Scagliarini, ha disposto l’autopsia sul corpo del 29enne, per stabilire le cause del decesso.

L’esame dovrebbe tenersi nelle prossime ore, intanto la salma è stata ricomposta nella camera mortuaria di Pieve a Primiero. Un atto dovuto vista l’età del giovane, molto noto in zona,

L’ultimo saluto sui social

Molti gli amici di Luca, che commossi in queste ore, lo salutano sui social. L’intera comunità locale si stringe alla famiglia, dopo la tragica scomparsa. Ecco alcuni dei messaggi: