Dolore a Cesiomaggiore nel Bellunese: è deceduta la bambina di dieci anni travolta da un’auto

Petra Lucca era stata investita sabato a pochi passi da casa e di seguito trasportata alla clinica pediatrica universitaria di Padova. Troppo gravi le ferite riportate

NordEst – Un dolore immenso per la piccola comunità bellunese di E’ deceduta in questi giorni la piccola Petra Lucca, la bambina di 10 anni investita sabato scorso a pochi passi da casa. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la bambina sarebbe scesa in strada, lungo la provinciale che da Cesiomaggiore porta alla frazione di Soranzen, per cercare il suo cane fuggito di casa. A investire Petra è stata una donna di 67 anni, amica di famiglia (che in queste ore ha trovato la forza anche di visitare i genitori della bambina). La donna alla guida dell’auto, che si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi, aveva accusato anch’essa un malore, tanto da dover essere rianimata sul posto.

Petra, trasportata d’urgenza alla clinica pediatrica universitaria di Padova, non ha mai ripreso conoscenza e la sua vita è stata da subito appesa ad un filo fino a lunedì pomeriggio. È stato lo stesso papà Carlo, infermiere al centro trasfusionale di Feltre, a portare la notizia alle due sorelle e al fratello di Petra. La serata di preghiera organizzata via zoom dal parroco, don Samuel Gallardo, si è trasformata in una veglia funebre che ha unito familiari, amici, semplici conoscenti. Vicinanza è stata espressa anche dall’Uls1 Dolomiti alla famiglia per la grave scomparsa.