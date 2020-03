Dolomiti Superski non chiude per virus: sole, piste splendide e neve abbondante: ecco le maestose Pale di San Martino

Le immagini uniche di cima Rosetta, sulle Pale di San Martino, Dolomiti trentine, rendono l’idea di un fine stagione da non perdere con temperature primaverili

Dolomiti – Facendo riferimento ad alcune notizie discordanti apparse in questi giorni su stampa e canali social, Dolomiti Superski segnala di voler mantenere fede al proprio impegno per mantenere aperti gli impianti a fune di tutte le aree, come da programma definito ad inizio stagione, salvo situazioni oggi imprevedibili.

In tal senso, come riferisce il Presidente di Dolomiti Superski, Sandro Lazzari “intendiamo salvaguardare l’immagine positiva che abbiamo costruito in tanti anni di lavoro e di valorizzare la dedizione e la passione di tante persone che lavorano giornalmente a far si che gli sciatori possano trovare un servizio di altissima qualità”.

Il Dolomiti Superski è il maggiore comprensorio sciistico d’Italia, nato nel 1974 ed esteso su un’area di circa 3.000 km² del Triveneto (Alto Adige, Trentino e Bellunese), comprendente gran parte delle piste da sci invernali delle Dolomiti, per un totale di 1.200 km di piste suddivise in 12 diverse zone sciistiche.

In breve

Annullato il 43° Meeting del Lagorai. In seguito all’ultimo decreto ministeriale del 4-3-2020 l’appuntamento a Malga Valcion del Meeting del Lagorai previsto per domenica 8 Marzo 2020 viene annullato