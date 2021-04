Dolomiti imbiancate ad aprile: caduti dai 20 ai 40 cm in quota: ancora vento e altre gelate

In Trentino Alto Adige la neve è tornata anche a bassa quota. Da Bolzano a Trento fino al vicino Bellunese, neve fino a circa 500 metri di quota

Trento/Bolzano/Belluno – Sulle Dolomiti si registrano tra i 20 e i 40 centimetri di neve fresca. Metotrentino annuncia schiarite via via più ampie con venti da nord a tratti ancora intensi in valle, ma in graduale attenuazione nel corso della giornata. Mercoledì in gran parte sereno; freddo al mattino con probabili gelate anche a bassa quota. Giovedì solo in parte soleggiato con possibilità di alcune locali deboli o debolissime precipitazioni, specie al mattino. Venerdì sereno. Sabato in parte soleggiato.

Arpav Dolomiti meteo segnala: nella giornata di martedì le correnti si orienteranno dai quadranti settentrionali e la pressione aumenterà; mercoledì, correnti settentrionali d’aria fredda scenderanno sul nord Italia e, nonostante l’allentamento della circolazione ciclonica, potranno verificarsi fenomeni convettivi al pomeriggio tra Prealpi e pedemontana. Giovedì evoluzione incerta per l’eventuale isolarsi di un minimo secondario in quota sulla Svizzera, in tal caso il tempo sarà variabile/instabile con altra pioggia/neve. Venerdì minore influenza del suddetto minimo.

Il tempo previsto

martedì 13. Maltempo notturno, specie sul Bellunese, mentre sarà più residuo sulle Prealpi occidentali. Al mattino esaurimento dei fenomeni con nuvolosità in attenuazione, però ancora estesa. Al pomeriggio riduzione della copertura nuvolosa e qualche chance di schiarite. Alla sera ulteriori rasserenamenti. Atmosfera più fredda, anche invernale in quote.

Precipitazioni. Nottetempo alta probabilità (90%), anche a carattere di rovescio. Limite della neve in abbassamento fino sui 700/800 m sulle Dolomiti (600 m nelle valli più chiuse) e 800/900 m sulle Prealpi, localmente anche in alcuni fondovalle (Arsié, Fonsazo). Poi esaurimento dei fenomeni fino a risultare assenti al pomeriggio (0%). I cumuli di pioggia/neve tra lunedì e martedì sono stati di 40/60 mm, anche 80/90 mm sulle Prealpi con un massimo di 108 mm a Follina (pedemontana trevigiana) e su molte stazioni in quota dai 20 ai 30 cm, localmente 40 cm, mentre a 1000 m sono caduti da 5 a 15 cm.

Temperature. In generale calo con minime osservate alla sera a tutte le quote. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max -1°C, a 2000 m min -7°C max -4°C. Su Dolomiti a 2000 m min -9°C max -6°C, a 3000 m min -14°C max -11°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, salvo rinforzi per Foehn; in quota nottetempo e primo mattino moderati/tesi da nord oltre i 2200 m e forti da nord-est sulle dorsali prealpine, al pomeriggio moderati, prima di tornare a essere forti alla sera sulle cime più alte, a 15-25 km/h a 2000 m e 25-60 km/h a 3000 m.

mercoledì 14. Netto miglioramento con sole, cielo sereno e aria tersa al mattino. Al pomeriggio riduzione del soleggiamento per attività cumuliforme, contenuta sulle Dolomiti e più intensa sulle Prealpi, assieme qualche fenomeno. Al mattino contesto termico assai freddo; in giornata fresco nelle valli e invernali in quota.

Precipitazioni. Generalmente assenti (0%, eccetto qualche piovasco/rovescio pomeridiano e serale sulle Prealpi (20/40%), specie a ridosso della pedemontana. Limite neve a 1100/1200 m.

Temperature. Minime in calo a tutte le quote con diffuse gelate notturne, eccetto nei settori interessati da residuo Foehn; massime in lieve rialzo, specie nelle valli più assolate. I valori diurni saranno di 5/6°C inferiori alle medie. Su Prealpi a 1500 m min -5°C max 1°C, a 2000 m min -8°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -10°C max -5°C, a 3000 m min -15°C max -13°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, salvo rinforzi per residuo Foehn notturno; in quota tesi nella notte e deboli dai quadranti settentrionali in giornata, a 5-15 km/h a 2000 m e 5-20 km/h a 3000 m.