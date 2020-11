Dolomiti, sci e Covid: numero chiuso e 50% cabinovie. Ghezzi (ANEF) al TG1: “Filiera Italia incassa 1 miliardo e 200 milioni, Natale vale un terzo” (VIDEO)

Posted on

Presidente Zaia “Danno evidente per nostro bilancio e cittadini. I tagliatori ora paghino” Venezia – Nel corso degli anni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha tenuto fede agli impegni assunti a garanzia della copertura dei mutui contratti per l’acquisto di nuovi autobus destinati al trasporto pubblico locale. Ne è convinta la Regione del Veneto, […]