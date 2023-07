Dolomiti, allerta meteo da martedì sera a mercoledì per forti temporali, vento e grandinate

Meteotrentino segnala allerta ordinaria (gialla) valido dalle ore 16:00 di martedì 18 luglio 2023, alle ore 24:00 di mercoledì 19 luglio 2023, su tutto il territorio provinciale (temporali, vento forte, idrogeologica)

NordEst – Arpav Dolomiti meteo segnala: “Dal tardo pomeriggio/sera di martedì fino alle prime ore di mercoledì, fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi sulle Dolomiti, in possibile sconfinamento sulle zone Prealpine e Pedemontane. Saranno possibili temporali localmente intensi (forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento), specie sulle Dolomiti, non esclusi anche sulle altre zone.

Secondo Meteotrentino sono in arrivo forti flussi occidentali in quota e temperature molto elevate al suolo determinano un elevato rischio di sviluppo di temporali intensi. Nelle prossime ore e soprattutto al tardo pomeriggio-sera di martedì 18 luglio e nella prima parte della notte, infiltrazioni di aria instabile in quota potranno determinare lo sviluppo di temporali molto intensi ed in rapido movimento verso est: su aree ristrette i temporali potranno risultare grandinigeni, con precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

Nella mattinata di mercoledì 19 luglio 2023, temporaneo miglioramento, ma nuovi temporali, anche intensi, grandinigeni e con precipitazioni abbondanti in poco tempo e forti raffiche di vento, sono probabili al pomeriggio-sera di mercoledì.

Le segnalazioni di emergenza

Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000). Informazioni sulle norme di autoprotezione sono disponibili sul sito: https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/sei-preparato

Maggiori informazioni nell’avviso di allerta allegato e sul sito della Protezione civile: http://www.protezionecivile.tn.it/previsione_allerta/allerte_protezione_civile_archivio/

Le previsioni di Arpav Dolomiti

mercoledì 19. Nella notte possibile instabilità seguita da schiarite in mattinata. Dalle ore centrali e nel pomeriggio/sera sviluppo di nubi cumuliformi a tratti anche moderato. Ancora molto caldo e afoso nei fondovalle prealpini.

Precipitazioni. Nella notte possibili rovesci e temporali sparsi su Dolomiti (30-50%), meno probabili su Prealpi; in mattinata poco probabile qualche residuo fenomeno (10%). Nel pomeriggio/sera nuovo aumento della probabilità di rovesci o temporali isolati/sparsi (30-50%) in trasferimento da Dolomiti a Prealpi. Non esclusi fenomeni di forte intensità di forte intensità (grandine di grosse dimensioni, forti raffiche di vento e forti rovesci con forti accumuli di pioggia in breve tempo)

Temperature. In lievissimo calo in quota, continuerà a fare molto caldo nelle valli prealpine con forte disagio da calore. Su Prealpi – a 1500 m: min 17 max 22, a 2000 m: min 16 max 18 Dolomiti – a 2000 m: min 12 max 19, a 3000 m: min 8 max 10

Venti. Venti moderati/tesi occidentali in quota, brezze nelle valli, con possibili raffiche in caso di temporale, a 10-20 km/h a 2000 m e 25-45 km/h a 3000 m.

giovedì 20. Tempo variabile, con nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie specie al mattino e maggior nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio/sera.

Precipitazioni. Nella notte possibili residui temporali specie su Prealpi (30-50%), in mattinata poco probabile qualche isolato temporale (10%).Nel pomeriggio/sera nuovo aumento della probabilità di rovesci e temporali (40-60%). Non esclusi fenomeni di forte intensità (grandine, forti raffiche di vento e forti rovesci).

Temperature. Temperature in generale lieve calo specie le massime.Su Prealpi – a 1500 m: min 16 max 18, a 2000 m: min 13 max 15 Dolomiti – a 2000 m: min 13 max 16, a 3000 m: min 5 max 7

Venti. Venti deboli/moderati occidentali in quota. a 10-20 km/h a 2000 m e 15-25 km/h a 3000 m.

Tendenza

venerdì 21. Variabile a tratti instabile con annuvolamenti più consistenti rispetto ai giorni precedenti e schiarite. Possibili rovesci o temporali sparsi sia durante la notte e poi tra pomeriggio e sera, più probabili su Prealpi. Temperature in generale ulteriore lieve calo. Venti in quota moderati/tesi da sudovest.

sabato 22. Fino al mattino instabile con molte nubi e probabili rovesci e temporali specie su Prealpi. Da metà giornata miglioramento con schiarite via via più ampie a partire da prealpi occidentali in estensione a tutta la montagna veneta fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in ulteriore generale calo. Venti in quota deboli occidentali tendenti da nordovest dal pomeriggio.