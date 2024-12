Dolomiti, weekend 8 dicembre con pioggia, vento e neve a bassa quota

Inverno in arrivo sull’Italia con freddo, venti forti e neve a bassa quota. Secondo le previsioni meteo nelle prossime ore correnti di origine artica arriveranno sul Mediterraneo dando vita a un ciclone carico di maltempo, antipasto del weekend del 7 e 8 dicembre con la prima spallata invernale

NordEst (Adnkronos)- Nel weekend dell’Immacolata avverrà la svolta invernale. Correnti artiche tuffandosi sul Mediterraneo genereranno un vortice depressionario che, molto velocemente, dal Mar Ligure si porterà tra Sabato e Domenica sull’alto Adriatico. Sabato il tempo peggiorerà dal Nordovest verso il Nordest e poi dalla Toscana verso il Lazio con precipitazioni perlopiù moderate, ma nevose sulle Alpi a bassa quota, mediamente sopra i 6-700 metri.

L’elemento che diventerà però il vero protagonista, sarà il vento. In serata si intensificheranno il Libeccio e il Maestrale. Nella domenica dell’Immacolata l’inverno tirerà fuori le sue principali peculiarità; freddo, vento, pioggia e neve. I venti soffieranno con raffiche tempestose di Libeccio, Maestrale e Ponente provocando mareggiate sulle coste esposte con onde alte fino a 3-4 metri.

Le precipitazioni interesseranno gran parte d’Italia (meno il Nordovest e la fascia adriatica centro meridionale), risultando a tratti intense. La neve invece, continuerà a scendere copiosa sulle Alpi del Triveneto (Dolomiti con quasi 1 metro di neve fresca oltre i 1400 metri), sarà diffusa anche sugli Appennini sopra i 900 metri su quelli centrali (a quote più basse su quelli emiliani). Le temperature si abbasseranno e la percezione di freddo sarà accentuata a causa dei venti forti che soffieranno (effetto windchill=più il vento è forte e più il corpo sente freddo).

Le previsioni

Meteotrentino conferma per venerdì nuvoloso al mattino con possibilità di qualche debole nevicata nelle valli più settentrionali; nel corso della giornata schiarite via via più ampie con venti da nord. Sabato nubi in aumento; tra il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica precipitazioni diffuse con nevicate che tenderanno a scendere anche a bassa quota nel corso della notte. Lunedì e martedì ancora in buona parte nuvoloso ma asciutto.

Arpav Dolomiti prevede per venerdì 6 dicembre, tra la notte e parte del mattino, nuvolosità irregolare, a tratti estesa. Dalle ore centrali miglioramento del tempo con ampie schiarite tra Prealpi e Dolomiti meridionali, mentre una residua nuvolosità interesserà le creste di confine.

Precipitazioni. Tra notte e mattino qualche fiocco sulle cime Dolomitiche specie centro-settentrionali (10-20%), con accumuli irrisori (0-3 cm)

Temperature. Temperature in generale lieve aumento sia per avvezione di aria meno fredda in quota che per Foehn in alcune valli. Su Prealpi – a 1500 m: min -1 max 4, a 2000 m: min -2 max 0 Dolomiti – a 2000 m: min -3 max 0, a 3000 m: min -10 max -4

Venti. Nelle valli irregolari con raffiche per locali condizioni di Foehn su Dolomiti specie settentrionali; in quota forti da ovest/sudovest al mattino in rotazione da nord-ovest nel pomeriggio, a 5-15 km/h a 2000 e 35-75 km/h a 3000 m.

sabato 7. Peggioramento del tempo con aumento della nuvolosità dal mattino fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso entro il mezzogiorno, coperto dal pomeriggio.

Precipitazioni. Dal pomeriggio aumento della probabilità di prime deboli precipitazioni ad iniziare da Prealpi veronesi (30-50%) in estensione a tutto il territorio in serata (70-90%) quando tenderanno ad intensificarsi su Prealpi. Il limite neve scenderà fino a 600-900 m sulle Dolomiti ed a 700-1100 m sulle Prealpi.

Temperature. Temperature in generale calo. Prealpi – a 1500 m: min -3 max 3, a 2000 m: min -4 max 1 Dolomiti – a 2000 m: min -4 max 1, a 3000 m: min -8 max -3

Venti. Venti deboli di direzione variabile nelle valli, moderati/tesi in rotazione da sud-ovest al mattino in quota, a tratti forti sulle cime dolomitiche più alte, a 10-25 km/h a 2000 e 20-45 km/h a 3000 m.

Tendenza

domenica 8. Cielo coperto con precipitazioni diffuse moderate fino al mattino, in attenuazione nel pomeriggio/sera. Limite neve in calo fino a gran parte dei fondovalle dolomitici, attorno a 700-1100 m su Prealpi in generale lieve rialzo. Ad oggi gli accumuli previsti sono piuttosto incerti ma non sono da escludere localmente consistenti. Temperature massime in calo. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti orientali, deboli variabili nelle valli.

lunedì 9. Al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con residue debolissime precipitazioni nevose attorno a 1000-1300 m, dal mezzogiorno esaurimento dei fenomeni e tendenza ad irregolari schiarite nel pomeriggio/sera. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti in quota moderati da nordest.