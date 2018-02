Dalle Alpi al Mediterraneo, Il violoncello arrivato dal ghiaccio incanta Venezia: il prossimo 11 febbraio finirà nel mare

Connect on Linked in

Il violoncello di ghiaccio ha fatto tappa a Venezia. L’idea è venuta al musicista palermitano Giovanni Sollima che con il suo singolare strumento, sta facendo il giro d’Italia: dai monti al mare



NordEst – L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali. Nei giorni scorsi la lezione concerto a Trento aveva richiamato l’attenzione di molte persone incuriosite. Il viaggio del violoncello terminerà in mare il prossimo 11 febbraio a Palermo, quando sarà calato in acqua da una barca di pescatori, proprio nel Mediterraneo.

Venerdì 9 febbraio alle ore 21.00 e sabato 10 febbraio alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi di Palermo, nel corso della stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, Giovanni Sollima eseguirà in prima mondiale un brano per violoncello di ghiaccio e orchestra, dal titolo “The N-Ice Cello Concert”.

La magia dell’acqua

Questa performance si inserisce nell’ambito di un progetto ideato dal musicista e manager musicale Corrado Bungaro, che nel 2007 invitò Giovanni presso il ghiacciaio della Val Senales per esibirsi in un teatro igloo con un violoncello di ghiaccio, costruito dal liutaio-scultore Tim Linhard.

L’idea viene ripresa nel 2018 con la produzione di un “road docufilm” in collaborazione con il Muse progettato da Renzo Piano a Trento: si partirà nuovamente dalle Alpi, dove l’Ice Cello verrà ricreato, per giungere fino al Politeama di Palermo, passando per il Muse, per l’Isola di San Giorgio a Venezia e per Roma, e tutto verrà documentato in un film con la regia dello stesso Bungaro.

In programma anche il “Concerto n. 2 in re maggiore per violoncello e orchestra” di Joseph Haydn e il “Cello Konzert” di Friedrich Gulda,che naturalmente Giovanni suonerà con il suo “Francesco Ruggeri”, realizzato a Cremona nel 1679.

