Dolomiti, Valeria Ghezzi (ANEF): “Auspichiamo riaperture Impianti, ma questa incertezza ci sta uccidendo” (VIDEO)

Tra le molte incertezze dell’ultima ora, con le Regioni chiuse, costi ingenti per la preparazione delle piste, gli impiantisti attendono le decisioni di Roma e si dicono molto amareggiati per la situazione

San Martino di Castrozza (Trento) – La riapertura degli impianti si avvicina in Trentino dal 17 febbraio, così come in altre regioni italiane, ma i dubbi non sono ancora svaniti completamente.

In queste ore la firma della nuova ordinanza provinciale in Trentino, spiega le modalità di accesso alle piste da sci in linea con il protocollo nazionale e fa ben sperare l’intero sistema.

Ma a livello nazionale, nelle ultime ore avanza la proposta delle Regioni di prorogare il divieto di spostamenti. una decisione che sicuramente non aiuterebbe il settore, mettendo in ginocchio molte valli di confine come lo stesso comprensorio sciistico di Primiero San Martino di Castrozza e passo Rolle che vive in sinergia con il vicino Veneto.

Guarda l’intervista a Valeria Ghezzi, Presidente ANEF