Dolomiti, torna la neve tra lunedì e martedì pomeriggio: precipitazioni abbondanti

Tra le ore centrali di lunedì 2 e quelle centrali di martedì 3 precipitazioni estese e persistenti sulle zone centro-settentrionali, a tratti anche intense; quantitativi in genere abbondanti sulle zone montane e pedemontane, localmente molto abbondanti sulle Prealpi centro-orientali. Probabili nevicate anche consistenti sulle Dolomiti sopra i 1000 m. Rinforzo dei venti di scirocco sui rilievi, su costa/pianura limitrofa e sulla pianura sud orientale, da nordest sulla pianura interna

NordEst – Da lunedì insidioso ciclone atlantico, rischio nubifragi al Nordovest; a seguire il maltempo si porterà verso le regioni centro-meridionali. Nevicate copiose sui rilievi alpini.

Le previsioni di Arpav Dolomiti Meteo confermano:

Al mattino di lunedì cielo coperto e possibili primi deboli fenomeni sulle Prealpi. Entro mezzogiorno estensione dei fenomeni da ovest verso est. Al pomeriggio/sera tempo perturbato, anche fortemente perturbato su alcuni settori prealpini. Clima freddo e ventoso in quota.

Precipitazioni. Nella notte perlopiù assenti (0/20%); al mattino primi deboli rovesci su Prealpi occidentali (30/50%), in estensione al resto del territorio entro il primo pomeriggio. Al pomeriggio e in serata precipitazioni diffuse (100%), moderate su Dolomiti, anche forti su Prealpi. Quota neve a 1100/1300 m su Prealpi, in possibile lieve calo nella notte, inizialmente a 900/1200 m su Dolomiti, ma in calo col passare delle ore nelle valli per effetto dell’intensità, anche fino sui 700/800 m.

Temperature. Senza variazioni significative. Su Prealpi a 1500 m min -1°C max 1°C, a 2000 m min -3°C max -1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -5°C max -2°C, a 3000 m min -10°C max -8°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli meridionali. In quota in rinforzo da moderati a tesi/forti da sud-ovest, in rotazione a sud-est al pomeriggio/sera, a 15-35 km/h a 2000 m, 30-65 km/h a 3000 m.

martedì 3. Fino al mattino tempo perturbato con fenomeni diffusi. Al pomeriggio/sera cielo sempre molto nuvoloso, con attenuazione dei fenomeni, che tenderanno a concentrarsi sui settori prealpini, anche per ingresso di correnti favoniche nelle valli dolomitiche. Clima freddo di stampo invernale.

Precipitazioni. Fino a metà mattina diffuse, spesso moderate (90%), in attenuazione entro il primo pomeriggio; al pomeriggio/sera possibili rovesci sparsi (60/70%), più significativi in quota e sui settori prealpini, meno nelle valli. Quota neve a 1200/1400 m su Prealpi nella notte, in calo a 900/1000 m, 800/1000 m su Dolomiti, anche fino sui 600 m in qualche valle in caso di moderata intensità e persistenza dei fenomeni. Tra lunedì e martedì possibili 40/60 mm su Dolomiti centro-settentrionali, 60/80 mm su quelle meridionali e su molti settori prealpini, dove i massimi localmente potranno superare i 100/120 mm. Oltre i 1500/1700 m potranno cadere 40/70 cm di neve fresca, fino a 80/90 cm sui settori prealpini più esposti a sud-est.

Temperature. Senza notevoli variazioni nelle valli, salvo qualche aumento nei valori massimi per Foehn. In lieve calo in quota, con minime alla sera. Su Prealpi a 1500 m min -2°C max 0°C, a 2000 m min -5°C max -2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -6°C max -2°C, a 3000 m min -11°C max -8°C.

Venti. Nelle valli deboli, con possibili rinforzi di Foehn. In quota moderati da nord-est, a 10-20 km/h a 2000 m, 25-40 km/h a 3000 m.

Tendenza

mercoledì 4. Fino al mattino tempo instabile, con cielo nuvoloso e possibili rovesci, locali su Dolomiti, anche assenti sui settori settentrionali, mentre su Prealpi saranno più diffusi, specie ad ovest. La neve potrà cadere fino sui 600/700 m, specie in caso di rovesci moderati durante la notte. Al pomeriggio cessazione dei fenomeni e comparsa di schiarite. Venti moderati nord-orientali, con qualche residuo rinforzo di Foehn.

giovedì 5. Tempo abbastanza soleggiato, con ampie schiarite e modesti addensamenti locali, in un clima freddo al mattino, con diffuse gelate, mitigato di giorno dal soleggiamento. Venti deboli nord-orientali.

Il meteo a NordEst

Meteo Trentino

Meteo Alto Adige

Meteo Veneto

Meteo Friuli Venezia Giulia

Meteo Trento