Dolomiti, temporali in arrivo sul weekend: attenzione a possibili grandinate

Fine settimana temporalesco sulle regioni settentrionali

NordEst – Fra venerdì e sabato – conferma Arpav Dolomiti meteo – dorsale anticiclonica in spostamento dalla Francia all’Italia. Nella notte fra sabato e domenica primo cedimento dell’alta pressione sulle Alpi, per il transito di una lieve, veloce saccatura in alta quota. Domenica una saccatura proveniente dalla Francia, più significativa e più lenta, si avvicinerà alla regione e la attraverserà nella notte fra domenica e lunedì. In seguito, fra lunedì e martedì, pressione in aumento per la spinta sull’Italia di un promontorio di matrice africana.

Questa sferzata di temporali anticiperà il ritorno in grande stile dell’anticiclone africano atteso per la prossima settimana.Il tempo comincerà a cambiare già nella giornata di sabato quando, soprattutto dal pomeriggio, si svilupperanno dei temporali che dalle Alpi si estenderanno alle Prealpi e alte pianure del Nordovest in serata. Nella notte di sabato su domenica i temporali si concentreranno sul Triveneto dove il risveglio del 4 luglio sarà molto instabile.

Nella giornata di domenica aria più fresca in quota si mescolerà a quella più calda preesistente favorendo la formazione di frequenti temporali che potranno interessare gran parte delle regioni settentrionali. I fenomeni potranno risultare molto forti e con grandinate e improvvisi colpi di vento. Cielo a tratti molto nuvoloso invece al Centro e più sereno al Sud. Questa sfuriata temporalesca terminerà già con l’inizio della prossima settimana con residue precipitazioni, lunedì, sul Triveneto. Nel contempo l’anticiclone africano tornerà a proteggere gradualmente tutta l’Italia. Inizierà così la seconda ondata di caldo che questa volta dovrebbe interessare tutto il Paese. Si stima che le temperature da mercoledì 7 luglio potranno toccare punte di 38°C al Nord e fino a 42°C al Centro.

Le anticipazioni di MeteoTrentino

Sabato prevalentemente soleggiato al mattino, aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio con probabili deboli precipitazioni in serata. Domenica schiarite alternate a fitti annuvolamenti con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nel pomeriggio. Lunedì nuvolosità residua al mattino, poi soleggiato. Martedì e mercoledì soleggiato e caldo.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

venerdì 2

Previsioni per il pomeriggio di oggi. Nuvolosità irregolare, con possibilità di locali addensamenti cumuliformi, specie sulle Prealpi, dove saranno un po’ più probabili locali rovesci (30-40%), solo occasionalmente temporaleschi. Temperature normali per il periodo. Venti in quota deboli o moderati da nord-ovest.

Tempo previsto

sabato 3. Giornata da soleggiata a parzialmente soleggiata e stabile, con transito di nubi medio-alte a tratti diffuse, specie nel pomeriggio. In serata aumento ed intensificazione della nuvolosità da ovest, con possibilità di qualche fenomeno in tarda serata.

Precipitazioni. In giornata generalmente assenti (0-10%), in serata probabilità di primi rovesci in aumento fino a contenuta (20-40%) in tarda serata.

Temperature. Minime in diminuzione a fondovalle, stazionarie in quota, massime ovunque in lieve aumento. Su Prealpi a 1500 m min 11°C, max 16°C m, a 2000 m min 7°C, max 12°C, su Dolomiti a 2000 m min 6°C, max 17°C, a 3000 m 1°C, max 5°C

Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza: in quota deboli o moderati da nord-ovest, 10-25 km/h sia a 2000 che a 3000 m

domenica 4. Dopo i probabili rovesci notturni sul Bellunese, si avrà un temporaneo miglioramento, ma già in mattinata il cielo tenderà di nuovo ad annuvolarsi, risultando poi parzialmente nuvoloso per tutta la giornata. Sia al mattino che, soprattutto, nel pomeriggio si avranno dei fenomeni, che tenderanno a diventare estesi e persistenti in serata.

Precipitazioni. Nella notte possibili rovesci (50-70%), specie sul Bellunese. Al mattino probabilità media (40%), nel pomeriggio medio-alta (50-70%), specie sulle Dolomiti, in serata molto alta (90-100%) per rovesci e temporali.

Temperature. Minime in aumento, massime in diminuzione. Su Prealpi a 1500 m min 11°C, max 14°C, a 2000 m min 9°C, max 12°C, su Dolomiti a 2000 m min 8°C, max 12°C, a 3000 m min 1°C, max 4°C

Venti. Nelle valli deboli o moderati per brezze; in quota moderati o tesi da ovest sud-ovest, 15-25 km/h a 2000 m, 15-35 km/h a 3000 m

Tendenza

lunedì 5. Dopo i rovesci e i temporali notturni il tempo migliorerà rapidamente verso l’alba. Poi giornata soleggiata con caldo diurno di nuovo tipicamente estivo. Temperature massime in sensibile aumento. Venti in quota da nord-ovest deboli o moderati, a tratti tesi a 3000 m.

martedì 6. Tempo bello e caldo. Temperature massime in ulteriore aumento, su valori un paio di gradi superiori alla norma. Venti in quota occidentali, deboli o moderati.