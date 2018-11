Dolomiti Superski, tutto pronto per l’avvio di stagione: solo lievi danni alle infrastrutture

NordEst – Il maggior lavoro sta nella rimozione degli alberi lungo le linee. “Di pari passo stanno procedendo i controlli di stabilità ed efficienza degli impianti interessati, che al momento confermano la modesta rilevanza dei danni e la possibilità di pronta rimessa in servizio”, informa Dolomiti Superski, confermando l’avvio della stagione come previsto, previsto tra il 30 novembre e 6 dicembre.

Le località maggiormente colpite dagli eventi atmosferici, specie dal forte vento, sono quelle del comparto meridionale delle Dolomiti, dove ne hanno risentito in maniera particolare i boschi. Alla caduta di alberi sono infatti legati i maggiori problemi, che riguardano in primis gli allacciamenti all’energia elettrica e in secondo luogo alcuni pochi impianti di risalita.

Restano chiusi alcuni passi e alcuni tratti sulle strade che portano a Misurina, Val Fiorentina, Passo Lavazè e il celebre Passo Fedaia. Limitazioni ai veicoli pesanti nella zona del Bellunese, Agordo e Cencenighe Agordino. Invitiamo chi si mette in viaggio di far riferimento al sito dell’Anas o contattate gli enti regionali predisposti all’informazione stradale.

Obbligo gomme invernali dal 15 novembre o catene a bordo, cosa si rischia – Per chi circola su strade dove la segnaletica prevede o l’adozione di pneumatici invernali o le catene a bordo. Come previsto dal codice della strada siamo alla vigilia della data fatidica del 15 novembre. Data in cui è previsto l’ultimo giorno utile per il cambio gomme. Oltre che essere pneumatici sicuri in caso di maltempo e con il fondo della strada pericoloso, anche con pioggia, neve o ghiaccio le gomme invernali eviteranno a molti italiani di dover far fronte a una pesante sanzione. I cartelli di riferimento della normativa posti a bordo strada per capire se ci troviamo su una arteria soggetta a vincoli sono due: uno tondo con fondo blu con ruota catenata ma anche uno a carattere locale. Il Governo infatti dal 2010 permette agli enti locali di giudicare ogni singola strada se percorribile o meno con ruote estive. Si dovrà fare dunque attenzione sia alla segnaletica fissa ma anche alla presenza o meno dei cartelli posti dagli enti locali.