Dolomiti Superski, ecco come sarà l’inverno sugli sci in tempo di Covid: sabato 28 novembre aprono i primi impianti

Sabato 28 novembre 2020 è prevista l’apertura di impianti e piste nella prima tranche di Valli dolomitiche (Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Carezza, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle e Civetta

NordEst – In vista di questo momento importante, al quale guardiamo tutti con fiducia, Dolomiti Superski ha lavorato alacremente alla messa a punto una serie di misure volte a garantire agli appassionati di sci la massima tranquillità e sicurezza durante la vacanza sulle piste delle Dolomiti, nel pieno rispetto delle regole.

“We care about you” è il proposito di Dolomiti Superski per la stagione invernale a venire e vuole sottolineare il fatto, che il carosello sciistico più grande al mondo si prende cura dei propri ospiti, mettendo in campo un impegno a 360 gradi focalizzato sulle esigenze di chi passa le proprie vacanze invernali e di chi trascorre le proprie giornate sugli sci, nelle Dolomiti. In questo senso, sono numerose le misure studiate ad hoc, in aggiunta a quelle generali, previste dalle autorità competenti.

Impianti di risalita

Le linee guida che regolano l’attività degli impianti di risalita, sono di competenza nazionale, regionale e/o provinciale, nel caso di province autonome. Saranno queste istituzioni a definire le modalità di accesso, l’uso di sistemi di protezione personali, il distanziamento, la sanificazione, ecc. Dolomiti Superski provvederà a implementare quanto previsto dalle regolamentazioni e ne darà immediata comunicazione al pubblico.

Skipass stagionali e plurigiornalieri

Il lockdown nel marzo 2020 ha colto tutti di sorpresa – anche Dolomiti Superski. Nel frattempo, il carosello sciistico e le zone sciistiche consorziate hanno comunicato le misure di riequilibrio proposte ai detentori di skipass stagionali, che non hanno potuto sciare fino al termine della stagione previsto.

Per la prossima stagione invernale 2020-21, Dolomiti Superski ha invece messo a punto un sistema di garanzie in modo da assicurare fin da subito la massima trasparenza e sicurezza per coloro che acquisteranno skipass stagionali o plurigiornalieri. Chi deciderà di acquistare uno skipass stagionale Dolomiti Superski potrà recedere dal contratto in caso di chiusura degli impianti per almeno 14 giorni consecutivi, sia nell’ipotesi di chiusura totale di tutte le valli, sia nel caso di chiusura totale di una delle 12 zone sciistiche, in quest’ultimo caso ove l’utente risieda o alloggi in uno dei relativi comuni.

Entro 30 giorni dall’inizio del lockdown, l’utente potrà esercitare il diritto di recesso, qualora non abbia ancora usufruito dello skipass per 40 giornate, attraverso la compilazione di un form online. In tal modo verrà avviata l’istruttoria di rimborso e lo skipass sarà immediatamente disabilitato. In alternativa, l’utente potrà decidere di mantenere attivo il proprio skipass e quindi potrà continuare a sciare fino alla fine della stagione nelle zone sciistiche aperte. In questo caso non ci sarà rimborso alcuno.

A partire dal 15 dicembre 2020 e a cadenza quindicinale, la soglia di rimborso per gli skipass stagionali Dolomiti Superski diminuisce, in relazione alla durata residua della stagione. Esempio: un lockdown entro il 15 dicembre 2020 compreso prevede un rimborso dell’85% del prezzo skipass pagato dal cliente. Il termine di aggiornamento successivo è previsto per il 31 dicembre e la soglia di rimborso sarà pari al 70% a partire dal giorno seguente. Così fino al 1° aprile, data nella quale la soglia di rimborso si azzera. I rimborsi avverranno sotto forma di bonifico bancario.

Soglie di rimborso skipass stagionali 2020-21

Soglie di rimborso skipass stagionali 2020-21 Fino al 15 dicembre compreso 85% Fino al 31 dicembre compreso 70% Fino al 15 gennaio compreso 55% Fino al 31 gennaio compreso 40% Fino al 15 febbraio compreso 30% Fino al 28 febbraio compreso 20% Fino al 15 marzo compreso 10% Fino al 31 marzo compreso 5% Dal 01/04/2021 in poi 0%

I dettagli con le condizioni e gli scaglioni temporali, saranno disponibili a breve sul sito https://www.dolomitisuperski.com/it/Service/Condizioni-di-vendita

Analogo diritto di recesso viene riconosciuto anche ai titolari degli skipass plurigiornalieri Dolomiti Superski, oltre che nelle due ipotesi sopra indicate, anche in caso di accertata positività al virus SARS-CoV-2 e in caso di provvedimento di quarantena. In tali casi verranno rimborsate le giornate non usufruibili, sulla base del listino prezzi dei plurigiornalieri. Esempio: l’utente ha acquistato lo skipass Dolomiti Superski di 6 giorni, il terzo giorno viene disposta la chiusura. Dal prezzo dello skipass di 6 giorni si scala il prezzo dello skipass di 2 giorni e la differenza viene rimborsata.

Potenziamento dell’online shop

Il leitmotiv “We care about you” si concretizza anche nell’impegno di Dolomiti Superski per rendere l’accesso agli impianti e alle piste più immediato e comodo possibile ai propri clienti. Per questo motivo, l’online shop sul sito dolomitisuperski.com è stato creato ex novo, aprendo l’acquisto online a quasi tutti i tipi di skipass. Da metà novembre circa sarà infatti possibile acquistare skipass stagionali applicando le misure di riequilibrio, skipass plurigiornalieri, skipass junior e senior. Questi potranno essere caricati direttamente sulla MyDolomiti Skicard, quando l’utente ne fosse già in possesso, oppure il cliente potrà passare alla cassa con il voucher, fruendo della digital lane per gli acquisti effettuati online, ove disponibile. La terza opzione è il ritiro dello skipass presso una delle oltre 50 Ticket Box, dislocate in tutte le 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski. L’ampliamento del range di skipass acquistabili online è pensato per permettere all’utente di evitare le code alle casse degli impianti o presso gli uffici skipass. Perché Dolomiti Superski si prende cura dei propri clienti.

Hotel Skipass Service

Un servizio già presente da molti anni verrà quest’anno riproposto con grande enfasi. “Hotel Skipass Service” permette all’utente di acquistare online lo skipass che predilige e, grazie alla collaborazione del suo datore di alloggio che riceverà preventivamente copia del voucher skipass e che ritirerà lo stesso presso l’ufficio skipass o la Ticket Box, il cliente troverà lo skipass in camera d’hotel al suo arrivo. E anche in questo caso la fila all’ufficio skipass è evitata. Inoltre, saranno anche gli albergatori e datori di alloggio a consigliare proattivamente ai propri ospiti di usufruire dell’online shop, nel corso della corrispondenza di prenotazione.

La nuova Skier’s Map

All’interno della nuova App di Dolomiti Superski e integrata nella cartina sciistica in 3D sul sito Internet, l’utente troverà anche un’innovativa Skier’s Map, che visualizza la frequenza di sciatori agli impianti. Lo strumento misura la percentuale di riempimento dell’impianto nell’unità di tempo. Seguendo gli sviluppi ai singoli impianti, l’utente può valutare il momento giusto di utilizzo degli stessi, evitando così possibili assembramenti.

Il calendario vacanze

Sulla base dei dati storici degli ultimi cinque anni, Dolomiti Superski è in grado di fornire, in forma tabellare, previsioni di afflusso alle piste nelle singole giornate della stagione. Così l’utente può pianificare le proprie vacanze, evitando i periodi di maggiore afflusso.

Regolamentazione dell’attesa agli impianti

Anche le modalità con cui si regolerà l’attesa degli sciatori agli impianti, sono di competenza istituzionale. In ogni caso Dolomiti Superski ha sensibilizzato tutti i gestori degli impianti ad adottare misure idonee a garantire il distanziamento sociale ove possibile ed in alternativa promuove l’utilizzo delle mascherine, nell’interesse degli utenti ed in coerenza con il proposito “We care about you”.

Responsabilizzazione degli utenti

Nessuna delle misure previste sarà efficace, se gli utenti stessi non daranno il proprio contributo, attenendosi strettamente alle regole di comportamento previste. Sarà cura di Dolomiti Superski mettere a disposizione materiale informativo presso i punti di maggior contatto con gli ospiti (casse, accesso agli impianti di risalita, parcheggi, ecc.) nonché predisporre video esplicativi che saranno visualizzati sui megaschermi del circuito presso le principali stazioni a valle e a monte, nei punti di maggiore visibilità.

Dolomiti Superski ha a cuore i propri clienti e si impegna a tutto campo per garantire loro una vacanza serena, memorabile e quanto più sicura possibile e giornate spensierate sugli sci a tutti i propri ospiti. Maggiori dettagli in merito alle singole misure predisposte, sono disponibili sul sito dolomitisuperski.com.