Dolomiti, spettacolare intervento di soccorso dell’elicottero sulla via ferrata Nico Gusella sulle Pale (VIDEO)

Due alpiniste tedesche recuperate giovedì pomeriggio sulla via ferrata Nico Gusella

San Martino di Castrozza (Trento) – Due escursioniste tedesche di 36 e 30 anni, sono state recuperate incolumi giovedì pomeriggio dall’elicottero di Trentino emergenza sulla via ferrata Nico Gusella, non lontano dal rifugio Al Velo della Madonna.

Un intervento davvero spettacolare per l’elisoccorso, a breve distanza dalla parete di roccia, ma soprattutto poco prima dell’arrivo di un forte temporale in quota.

Le due donne sono state fortunatamente recuperate prima dell’arrivo del maltempo, grazie al prezioso supporto degli uomini del Soccorso alpino, come documentano le immagini girate sul posto.

Le immagini dei soccorsi in quota

Tempo di percorrenza: h 1.30

Dislivello: 150 m

Difficoltà: Facile



E’ un percorso grandioso e panoramico che permette di compiere il giro di una delle cime storiche delle Pale, la cima di Ball, scalata per la prima volta nel 1865 da uno dei grandi pionieri inglesi dell’alpinismo, Leslie Stephen, padre della scrittrice Virginia Woolf. La prima parte del percorso sul versante del Passo di Ball è una bella e divertente ferrata che sale per placche inclinate a sinistra del canalone sottostante la parete Sud della cima di Val di Roda.

Dato il percorso relativamente breve e poco esposto, pur con tratti tecnici, è spesso percorsa dalle Guide Alpine con clienti principianti e da persone che intendono avvicinarsi al mondo delle ferrate. Raggiunta la forcella Stephen con una breve e facile variante è possibile salire alla vicina e panoramica cima di Val di Roda, mentre la Cima di Ball, pur non essendo difficile, richiede preparazione di base e l’uso di attrezzatura alpinistica.

É possibile tornare al Passo di Ball seguendo a ritroso in discesa la ferrata stessa, oppure proseguire sul versante Ovest che guarda verso S.Martino e la valle di Primiero su un sentiero in ambiente roccioso e severo con alcuni brevi tratti attrezzati giungendo poco sotto alla Forcella del Porton, da dove è possibile concludere il giro della cima di Ball seguendo in discesa la ferrata del Porton, oppure innestarsi alla ferrata del Velo in direzione del rifugio Velo della Madonna.