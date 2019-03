Dolomiti, “Il Signore delle Cime” di Bepi de Marzi compie 60 anni: sarà celebrato sabato 23 marzo al Rifugio “Bertagnoli”

Connect on Linked in

Con “I Crodaioli” per celebrare l’anniversario del più famoso inno alla montagna, cantato lì per la prima volta

NordEst – Per celebrare i 60 anni della composizione della famosissima “Il Signore delle cime” ormai diventata l’inno alle nostre montagne – scritta dal M° Bepi De Marzi, fondatore del Coro “I Crodaioli” in memoria della prematura morte del suo giovane amico Bepi Bertagnoli nel 1958 proprio in montagna, sabato 23 Marzo è prevista una manifestazione celebrativa, alla quale saranno presenti oltre a De Marzi, il Sindaco di Crespadoro (VI) Emanuela Dal Cengio e il Direttore di Veneto Agricoltura Alberto Negro, il CAI e molti altri amici della montagna.

Il Rifugio Bertagnoli dove si terrà l’evento è sito nella foresta demaniale regionale di Giazza (Crespadoro, Vicenza) e per questo di proprietà dell’Agenzia regionale Veneto Agricoltura. È stato inaugurato nell’autunno del 1958 dall’allora Ministro Mariano Rumor; fu proprio in quell’occasione che gli amici dello sfortunato scalatore di Arzignano appena deceduto, i quali avevano formato un piccolo coro come CAI di Arzignano guidato proprio da Bepi De Marzi, eseguirono per la prima volta il canto “Il Signore delle cime”.

L’inizio della celebrazione è previsto alle ore 10 con la Santa Messa, seguita da un concerto de “I Crodaioli” diretti da Bepi De Marzi. Quindi, dopo la scopertura di due targhe in memoria dell’evento.

Il Rifugio Bertagnoli

Si trova al confine tra il territorio vicentino, veronese e trentino. E’ facilmente raggiungibile in auto durante il periodo estivo. Si puo’ arrivare al Rifugio a piedi da vari sentieri.

Dove si trova il rifugio

Ascolta il grande classico (YouTube/Crodaioli – Coro degli Alpini)