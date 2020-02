Dolomiti sferzate dal vento: in Trentino Alto Adige raffiche fino a 164 km/h, tetto scoperchiato a Mezzolombardo, paura ad Asiago

Numerose seggiovie chiuse,palazzina scoperchiata a Mezzolombardo. raffiche fortissime anche ad Asiago

NordEst – La perturbazione, che in queste ore sta attraversando le Alpi, è accompagnata da vento forte. Valori record si registrano sia in alta montagna con 164 km/h sulla Cime Undici a 2.926 metri di quota sopra Curon in val Venosta, che a valle, come per esempio a Predoi, dove le raffiche hanno toccato i 98 km/h. Causa vento numerosi impianti di risalita sono rimasti chiusi.

Neve lungo la cresta di confine, soprattutto sul versante austriaco, ma per il momento non si registrano problemi alla viabilità. A Mezzolombardo, in Trentino, il vento ha scoperchiato il tetto di una palazzina nel centro del paese, senza però provocare danni a persone. Raffiche di vento oltre i 100 km/h anche in molte valli del Trentino.

Allerta anche in Veneto

Nel Vicentino si registrano diversi interventi dei vigili del fuoco dalla tarda mattinata di martedì, a causa di piante e rami caduti sulle strade. Paura soprattutto sull’Altopiano di Asiago.