Dolomiti, Sagron Mis in Trentino,”Un luogo In cui Resistere: “È ancora possibile progettare e vivere la propria vita in montagna?”

Sabato 27 maggio, a Sagron Mis (Trento), si cercherà attraverso le attività di “Un Luogo In Cui Resistere” di rispondere a questa domanda

NordEst – Una giornata in cui, attraverso 8 diverse attività, si parlerà di spopolamento e di emigrazione giovanile, di montagna sempre più abbandonata a sé stessa ma dalla prospettiva di chi si è ingegnato e si è inventato qualcosa di efficace per poter vivere i propri paesi di montagna senza troppi compromessi.

Un Luogo In Cui Resistere è iniziato con l’anteprima “Proiezioni Fuoriluogo” alla sede SAT di Fiera di Primiero, dove verranno presentati il docufilm “La Valle Ritrovata” (già al Trento Film Festival) e l’appassionante storia delle “Funne: ragazze che sognavano il mare”.

Nello stesso fine settimana si è concluso anche il workshop di architettura su cui 6 giovani tra studenti e professionisti, coordinati dallo Studio Mimeus, stanno lavorando da settimane, per la realizzazione degli esterni del centro nevralgico della vita sociale della piccola comunità: il Circolo Sagron Mis.

Sarà però sabato 27 maggio la giornata principale del percorso, in cui Sagron Mis diventerà “ufficialmente”. Un Luogo In Cui Resistere: nella mattinata e nel pomeriggio è previsto il convegno, in cui saranno raccontati 6 esempi virtuosi di realtà resistenti, di ogni ambito.

La cooperativa di comunità dell’Appennino Reggiano I Briganti di Cerreto, la rock-band dell’alto veronese C+C=Maxigross, la cooperativa sociale agricola Terre Altre della Val di Fiemme, la giornalista e scrittrice friulana Tanja Ariis, il progetto CoHousing in Trentino e l’esperienza dell Telelavoro nelle Valli raccontato dal Sindaco di Luserna in Trentino.

Ad intervallare il convegno ci sarà l’Open Space Technology condotto da Laura Ricci, che faciliterà la discussione proponendo anche dei momenti di attivazione e di lavoro di gruppo per produrre un documento dei luoghi in cui resistere, sul tema “Dai bisogni delle giovani generazioni ai progetti di vita per restare”.

Il momento del pranzo sarà un’esperienza attraverso le specialità gastronomiche di 4 delle migliori realtà locali di ristorazione presenti sul territorio: l’Agritur la Busca (Gosaldo), il Ristorante Miravalli (Sagron Mis), l’Agritur Broch (Passo Cereda) e laGelateria Corona(Mezzano). Ad accompagnare le birre artigianali del Birrificio Bionoc’.

Al termine del convegno verranno presentati i disegni prodotti dalle classi seconde e terze delle scuole medie di Primiero, stimolati dal tema “Primiero 2030: come dovrebbe essere la tua valle quando avrai 25 anni per essere il luogo perfetto in cui vivere?”.

Per la serata ci si trasferirà da Mis a Sagron, dove dopo l’inaugurazione dell’opera realizzata dal workshop di architettura al Circolo Pro Loco Sagron Mis, ci si sposterà all’Anfiteatro Naturale Mattmark, dove l’Associazione Aguaz organizza il concerto Aspettando il SAZ, con i veronesi, C+C=Maxigross, reduci da un entusiasmante tour europeo, e i locali Darts, giovanissima band locale appena tornata dalle semifinali di Sanremo Rock e il gruppo prog-rock primierottoGli Elettroliti.

A fare da contorno all’evento musicale ci saranno le attività di arrampicata e slackline presso la Torre T3 di Sagron, in compagnia delle Guide Alpine e di Alessio Gosso.

Il programma “Un luogo in cui resistere”

Il progetto realizzato in un piccolo presidio montano, uno dei tanti che rischiano di scomparire, ma che l’entusiasmo di 4 realtà giovanili porterà ad essere al centro dell’evento “fuori dal comune” dei “Luoghi un cui resistere”.

Sabato 27 maggio, Sagron Mis

Sala Vigili del Fuoco di Mis

Ore 9.30: Terre Altre: Cooperativa sociale agricola della Val di Fiemme: Rilanciare un territorio con l’agricoltura e l’unicità dei prodotti

Ore 10.15: Il caso del Comune di Luserna: il telelavoro nelle valli per creare opportunità di lavoro e di conciliazione

Ore 11.00: Coffee Break con i prodotti a KM ZERO delle piccole realtà di Primiero

Ore 11.30 Co-Housing Trentino: dare una risposta concreta al bisogno di autonomia e sviluppo: Il Cohousing Dolomitico può essere una soluzione?

Ore 12.00: Avvio all’Open Space Technology condotto da Laura Ricci

Ore 13.00: Pranzo dei “Piatti e Locali” 4 pietanze speciali proposte da 4 esercizi locali

Ore 14.00: Caffè letterario “La montagna degli altri”: l’autrice friulana Tanja Ariis racconta le storie di persone che hanno scelto di lasciare la città per vivere e fare impresa in zone periferiche di montagna. Cosa ci hanno visto in termini di opportunità? Com’è andata?

Ore 14.45 I Briganti Di Cerreto: Uno degli esempi virtuosi di cooperativa di comunità, che con le sue attività produttive, turistiche, formative e di cura del territorio ha smosso e rilanciato il piccolissimo paese di Cerreto Alpi

Ore 15.30 C+C=Maxigross: come una piccola baita di montagna può trasformarsi in un centro culturale. In mezzo ai boschi della Lessinia un gruppo musicale ha realizzato il proprio studio di registrazione, un’etichetta discografica richiamando artisti internazionali.

SERA

INAUGURAZIONE “Circolo Mimeus”, Circolo Pro Loco Sagron Mis

Ore 18.30: aperitivo al Circolo Pro Loco Sagron Mis con inaugurazione della struttura realizzata durante il Workshop di Architettura organizzto da Mimeus

ASPETTANDO IL SAZ

Alla Cava sonora – a Cura di Aguaz Anfiteatro Mattmark, Sagron

Ore 19.30 Gli Elettroliti: il gruppo prog-rock primierotto

Ore 21.00 I Darts: giovanissima band locale appena tornata dalle semifinali di Sanremo Rock e

Ore 22.30 C+C=Maxigross, reduci dal tour europeo

A fare da contorno all’evento musicale ci saranno le attività di arrampicata e slackline presso la Torre T3 di Sagron, in compagnia delle Guide Alpine e di Alessio Gosso.