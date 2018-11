Dolomiti, primi fiocchi di neve nelle valli, ma da mercoledì nuovo rialzo termico in quota: cannoni in azione sulle piste

Connect on Linked in

Dopo il sensibile abbassamento delle temperature di questi giorni, sulle Dolomiti sono finalmente entrati in funzione i cannoni sparaneve, che ora lavorano a regime per garantire l’avvio della stagione degli impianti di Dolomiti Superski, previsto tra il 30 novembre e 6 dicembre

NordEst – Primi fiocchi di neve anche nelle valli in queste ore. Fino a martedì neve naturale fino ai 500 metri di quota.

Il tempo sarà perturbato tra la notte di lunedì e il mattino di martedì con cielo perlopiù coperto, associato a precipitazioni diffuse. Dal pomeriggio di martedì cessazione dei fenomeni e attenuazione della nuvolosità con estensione delle schiarite a partire da Ovest. Formazione di nebbie serali nei fondovalle prealpini. Clima meno freddo, ma uggioso.

I cumuli di pioggia previsti saranno di 5/10 mm, localmente fino a 15 mm sulle Prealpi e Dolomiti meridionali, con altrettanti cm di neve fresca sui 1500 metri, mentre saranno di 4/10 cm sui 1000/1200 metri e sempre più irrisori scendendo di quota. Temperature in generale rialzo, specie le minime nelle valli tra martedì e mercoledì come conferma Arpav Dolomiti Meteo.

Le previsioni sulle Dolomiti

lunedì 19. Al primo mattino residui squarci di sereno e nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso. Nel corso del pomeriggio ulteriore intensificazione della nuvolosità. In questo contesto freddo ed uggioso si verificheranno debolissimi fenomeni intermittenti e sparsi. Clima freddo di stampo pressoché invernale, specie oltre gli 800/1000 m.

Precipitazioni. Al mattino probabilità di qualche debolissima precipitazione, con nevischio oltre i 600/700 m (20%), specie sulle Dolomiti. Nel tardo pomeriggio/sera la probabilità di debolissime precipitazioni aumenterà (30/40%) con nevischio oltre i 600/700 m. In nottata il limite neve si abbasserà lievemente, interessando temporaneamente alcuni fondovalle prealpini, senza accumulo.

Temperature. In generale diminuzione, eccetto lieve ripresa delle minime nelle valli. I massimi previsti saranno attorno ai 3/4°C nei fondovalle prealpini e 0/1°C a 1000 m. Su Prealpi a 1500 m min -5°C max -3°C, a 2000 m min -8°C max -6°C. Su Dolomiti a 2000 m min -8°C max -7°C, a 3000 m min -15°C max -12°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota deboli/moderati da Nord-Est al mattino e da Sud-Est al pomeriggio, a 5-15 km/h a 2000 m, 15-25 km/h a 3000 m.

martedì 20. Tempo perturbato tra la notte ed il mattino con cielo perlopiù coperto, associato a precipitazioni diffuse. Al pomeriggio cessazione dei fenomeni e attenuazione della nuvolosità con estensione delle schiarite a partire da Ovest. Formazione di nebbie serali nei fondovalle prealpini. Clima meno freddo, ma uggioso.

Precipitazioni. Probabilità alta tra la notte e il mattino per diffuse precipitazioni (80/90%), deboli sui settori più settentrionali, a tratti moderate altrove. Il limite della neve sarà sui 500/600 m, ma potrà localmente e temporaneamente raggiungere alcuni fondovalle prealpini (consuetamente più freddi), con tracce o apporti di 1/3 cm. Poi il limite risalirà fino sui 900/1100 m a fine episodio. I cumuli di pioggia previsti saranno di 5/10 mm, localmente fino a 15 mm sulle Prealpi e Dolomiti meridionali, con altrettanti cm di neve fresca sui 1500 m, mentre saranno di 4/10 cm sui 1000/1200 m e sempre più irrisori scendendo di quota.

Temperature. In generale rialzo, specie le minime nelle valli. I massimi previsti saranno attorno ai 6/7°C nei fondovalle prealpini e 3/4°C a 1000 m. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max -1°C, a 2000 m min -6°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -7°C max -3°C, a 3000 m min -10°C max -6°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota perlopiù moderati, inizialmente anche tesi, dai quadranti meridionali a 3000 m, moderati da Nord-Est nei bassi strati, a 5-15 km/h a 2000 m, 20-30 km/h a 3000 m.

Tendenza

mercoledì 21. Tempo in miglioramento con qualche residuo annuvolamento stratiforme, assieme a nebbie nelle valli prealpine durante le ore più fredde. Temperature in generale rialzo, eccetto calo delle minime nelle valli. Venti deboli da Sud-Ovest in quota e deboli di direzione variabile nelle valli.

giovedì 22. Tempo soleggiato con modesti annuvolamenti stratiformi, assieme a foschie o nebbie nelle valli prealpine durante le ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni, eccetto diminuzione delle minime nelle valli. Venti deboli da Sud-Ovest in quota e deboli di direzione variabile nelle valli.

