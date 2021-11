Dolomiti, weekend con neve nelle valli: sabato sera fiocchi in calo fino a 500/700 metri

Fiocchi anche a bassa quota in questi giorni

NordEst – Meteotrentino conferma per venerdì nuvolosità variabile con precipitazioni sparse più probabili al mattino sui settori orientali e poi dalla sera ovunque; quota neve mediamente oltre 1200 – 1400 m circa al mattino e poi, dalla sera, in calo fino a 800 -1000 metri o localmente sotto.

Sabato molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e quota neve in calo fino localmente a 500 – 700 metri specie in serata. Domenica esaurimento delle precipitazioni in mattinata, in seguito nuvolosità variabile con rinforzo di freddi venti settentrionali. Lunedì e martedì soleggiato, freddo ed a tratti ventoso.

Le previsioni di Arpav Dolomiti meteo

Tempo previsto

venerdì 26. I monti veneti saranno ai margini di un ritorno da est con copertura nuvolosa ancora assai estesa e compatta, associata a fenomeni sparsi e deboli. Le poche chance di schiarite saranno più probabile sulle Prealpi tra le ore centrali e il primo pomeriggio, specie su quelle occidentali. In giornata Non escluso sporadici e modesti fenomeni, ma saranno sempre più radi, prima che il tempo torni a peggiorare in serata. Contesto fresco ed umido nelle valli, freddo oltre i 1600/1800 m.

Precipitazioni. Residue debolissime precipitazioni, nevose oltre i 1200-1500 m (50/70%)in queste prime ore del giorno. In giornata qualche sporadica precipitazioni, specie verso est (30/40%) e sulle Dolomiti, mentre la probabilità sarà minore sulle Prealpi, specie quelle occidentali (10/20%). Nel corso della serata ripresa della precipitazioni (60/80%) che saranno ancora deboli. Il limite della neve serale sarà a 1000/1200 m, localmente più basso sulle Dolomiti.

Temperature. In lieve calo rispetto a giovedì, eccetto ripresa delle minime nelle valli. In quota le minime saranno raggiunte in serata. le punte massime saranno in diminuzione di 1/2°C circa. Su Prealpi a 1500 m min 1°C max 2°C, a 2000 m min -3°C max -2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -3°C max -2°C, a 3000 m min -9°C max -7°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile; in quota deboli o moderati occidentali al mattino e da sud-ovest nel pomeriggio a 5-15 km/h a 2000 m, a 10-20 km/h a 3000 m.

sabato 27. Tempo perturbato con cielo coperto e precipitazioni spesso diffuse. Le fasi più acute dovrebbero verificarsi nottetempo/primo mattino e nel tardo pomeriggio/sera, mentre ci sarà un’attenuazione del maltempo in giornata. Debole escursione termica giornaliera e contesto termico invernale oltre gli 800/1000 m.

Precipitazioni. Probabilità molto alta nottetempo e parte del mattino (90/100%) per precipitazioni diffuse, spesso di moderata intensità. In giornata attenuazione dei fenomeni che diventeranno sparsi e spesso deboli, prima di una nuova intensificazione degli stessi in serata. Il limite neve sarà attorno ai 700/900 m, ma potrà scendere fino sui 500/600 m sia sulle Dolomiti che sulle Prealpi qualora l’intensità lo consentisse. I cumuli complessivi tra venerdì e sabato saranno di 20-30 mm sulle Dolomiti e 30-40 mm, con altrettanti cm di neve attorno ai 1500/1600 m.

Temperature. In ulteriore lieve calo in un contesto sempre più invernale, specie in alta quota. Su Prealpi a 1500 m min -3°C max -2°C, a 2000 m min -5°C max -4°C. Su Dolomiti a 2000 m min -6°C max -4°C, a 3000 m min -12°C max -11°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile; in quota moderati/tesi dai quadranti meridionali, anche per richiamo sciroccale sui 1500/2000 m. Al pomeriggio diventeranno forti sulle cime più alte, a 10-30 km/h a 2000 m, a 30-50 km/h a 3000 m.

Tendenza

domenica 28. Nella notte residuo maltempo con precipitazioni in esaurimento entro il primo mattino, nevose oltre i 500/600 m su Dolomiti e 600/700 m su Prealpi. Al mattino tempo variabile con nuvolosità ancora predominante, specie sulle Dolomiti, dove un po’ di nevischio potrebbe ancora verificarsi sporadicamente. Al pomeriggio attenuazione della nuvolosità e rasserenamenti via via più ampi. Temperature in calo. Venti deboli variabili nelle valli, prima di qualche rinforzo per locali episodi di Foehn tra il pomeriggio e la sera.

lunedì 29. Eventuale parziale situazione di favonio con prevalenza di tempo soleggiato e cielo sereno o poco nuvoloso per temporanee nubi lenticolare. Aria limpida e Ottima visibilità. Generale calo delle temperature in quota, mentre nelle valli occorrerà considerare qualche locale rialzo in caso di condizioni di Foehn. In quota rinforzo dei venti da nord in giornata.

