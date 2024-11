Dolomiti, più freddo da sabato. Rovesci e nevicate a bassa quota al Centro-Sud

Arpav Dolomiti conferma la diminuzione della pressione sulle Alpi per il transito di una saccatura a nord, preceduta da un’avvezione di aria mite in quota

NordEst – Venerdì, secondo Arpav – la depressione s’isolerà sui Balcani e lambirà il Nordest, senza effetti, se non generando forti correnti settentrionali, prima di allontanarsi verso il centro-sud Italia. Nel fine settimana, un promontorio mediterraneo riporterà tempo stabile sulle Dolomiti, assieme ad una iniziale avvezione di aria più fredda in quota per circa 48 ore. In seguito lo stesso promontorio potrebbe avere effetti mitigatori in quota, ma non nelle valli, dove l’aria fredda resisterà in parte, almeno nelle valli in ombra.

Meteotrentino conferma debolissime precipitazioni sui rilievi più settentrionali; rinforzo della ventilazione da nord. Venerdì sereno o poco nuvoloso, ancora venti forti da nord al mattino; calo termico specie in quota. Da sabato a lunedì stabile e ben soleggiato. Martedì perlopiù soleggiato al mattino con probabile peggioramento al pomeriggio-sera.

Le previsioni di Arpav

giovedì 28

In queste ore temporaneo aumento della nuvolosità, più rilevante sulle Dolomiti che non sulle Prealpi. Tale copertura sarà associata a qualche fenomeno. Si tratterà perlopiù di debolissime precipitazioni sotto forma di neve burrascosa oltre i 1500-1700 m (30-50%), mentre la pioggia potrebbe non cadere nelle valli per situazione di sottovento (0-10%). Apporti irrisori con 1-2 mm ed altrettanti cm di neve attorno ai 2000 m. Temperature massime in calo, previste punte di 9/11°C nei fondovalle prealpini e di 4/8°C a 1000-1200 m. Venti in netto rinforzo in quota fino a tesi/forti da nord-ovest. Nelle valli inizialmente deboli, poi in rinforzo per episodi di Foehn alla sera.

Tempo previsto

venerdì 29. Tempo stabile con cielo sereno e ritorno incontrastato del sole, sempre meno visibile nei settori ormai a lungo in ombra. Atmosfera nitida con favonio pressoché generalizzato nelle valli, salvo poche eccezioni, mentre farà più freddo in quota, anche assai ventoso oltre i 1800-2200 m.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. In generale ulteriore lieve diminuzione in quota, mentre l’andamento sarà più irregolare nelle valli, anche per improvvisi rialzi legati ad episodi di Foehn. Su Prealpi a 1500 m min -1°C max 2°C, a 2000 m min -4°C max -1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -6°C max -3°C, a 3000 m min -10°C max -6°C.

Venti. Nelle valli moderati di direzione variabile con rinforzi in molte di esse per raffiche di Foehn; in quota tesi/forti nottetempo e parte del mattino, con tendenza a scemare lievemente al pomeriggio, ma non ovunque, spesso ancora tesi o a tratti forti oltre i i 2200-2400 m, a 15-45 km/h a 2000 m e a 50-70 km/h a 3000 m.

sabato 30. Stupenda giornata tardo-autunnale con sole, cielo terso, aria limpida ed ottima visibilità. L’insidia nebbie nei fondovalle prealpini durante le ore più fredde sarà assente, salvo effimeri banchi lungo il corso del Piave in Valbelluna. Accentuazione delle gelate notturne, mentre il sole mitigherà l’atmosfera diurna nelle valli più assolate, cosa che non accadrà in quelle in ombra.

Precipitazioni. Assenti (0%)

Temperature. Ulteriore calo delle temperature alle quote inferiori a 1500-1800 m, mentre saranno in rialzo alle quote più alte. Ridotta escursione termica nelle valli in ombra, dove l’inversione tornerà ad essere presente. Su Prealpi a 1500 m min -2°C max 0°C, a 2000 m min -2°C max 1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -4°C max -1°C, a 3000 m min -8°C max -4°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, salvo residuo Foehn tra la notte e l’inizio della giornata. In quota tesi/forti da nord nottetempo e prima parte del mattino, poi tenderanno a scemare risultando moderati da nord-est al pomeriggio/sera, a 10-40 km/h a 2000 m e 15-70 km/h a 3000 m.

Tendenza

domenica 1. Persiste il tempo stabile tardo-autunnale con cielo sereno, aria limpida ed ottima visibilità. Contenuto rialzo termico in quota e lieve nelle valli, con forte escursione termica diurna nelle valli più assolate, mentre il contesto rimarrà fresco in quelle in ombra, dove l’inversione termica si accentuerà ulteriormente. Venti deboli di direzione variabile nelle valli, deboli/moderati dai quadranti orientali in quota.

lunedì 2. Sole, cielo terso, aria limpida ed ottima visibilità. Alla sera arrivo di sottili nubi alte. L’insidia nebbie nei fondovalle nelle ore più fredde rimarrà bassa. Temperature senza notevoli variazioni rispetto a domenica, magari ulteriore lieve accentuazione dell’inversione termica nei fondovalle. Venti deboli di direzione variabile nelle valli, deboli da nord in giornata, in lieve rinforzo da sud-ovest alla sera.