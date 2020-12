Allerta nel Bellunese: strade chiuse, Misurina isolata, frana sulla 251 per Zoldo, situazione critica anche nell’Agordino

I vigili del fuoco sono impegnati in molti paesi per tagliare alberi caduti sulle strade e per risolvere le criticità. Ad Arabba è caduta una linea elettrica. Si segnalano black-out e moltissimi disagi sulle strade, con automobilisti bloccati nella neve soprattutto nella zona di Cortina. Si sta decidendo per chiudere l’accesso alla parte alta della provincia ai turisti in arrivo

NordEst – Si è tenuta sabato pomeriggio la riunione dell’Unità di Crisi regionale, in videoconferenza, con tutti i soggetti impegnati nell’emergenza del maltempo in Veneto: i Vigili del fuoco, il volontariato della Protezione Civile, i Consorzi di Bonifica, la Protezione Civile regionale, la Difesa del Suolo, Anas, Enel, Veneto Strade, Suem 118, Soccorso Alpino e il prefetto di Belluno.

Frane e smottamenti stanno mettendo in ginocchio la provincia: al momento (16.30) è isolata Misurina. Disagi a Zoldo, per una frana fra Pontesei e Mezzo Canale lungo la 251. Isolate anche tre frazioni a Livinallongo: sono quelle di Larzonei, Davedino e Castello. Gli operai del Comune stanno raggiungendo l’abitato di Agai, ma il rischio slavine è elevato.

Una frazione di San Tomaso Agordino, Canacede, è stata evacuata nella notte, per il rischio valanghe. Molti comuni e frazioni dell’Agordino si trovano sotto dei siti valanghivi, diventati pericolosi dopo Vaia quando i boschi sono stati spazzati via.

Frane e smottamenti nel Feltrino, a Canal, a Quero, a Borgo Valbelluna, sulla strada delle Montegge verso Seren. Chiusa la 49 delle Dolomiti da Misurina verso Carbonin. E con la chiusura della 48 da Alverà a Ligonto, Misurina non è raggiungibile.

Sconsigliati gli spostamenti

In Alto Adige sono chiusi per motivi di sicurezza i passi Passo Palade, Giovo, Pennes, Gardena, Sella, Pordoi, Campolongo, Valparola e Falzarego. La linea ferroviaria della Val Pusteria tra Valdaora e Lienz (Austria) è interrotta fino a lunedì 7 compreso per motivi di sicurezza. È stato istituito un servizio sostitutivo con autobus. In Trentino è in vigore l’allerta di livello arancione. Si ricorda la chiusura stagionale della S.P.31 del Passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stua nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500). Chiuso da sabato mattina anche passo Rolle per pericolo valanghe.