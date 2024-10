Dolomiti, pioggia e nevicate fino a 1700 metri. Bombe d’acqua sul NordEst

Il tempo dovrebbe migliorare da sabato mattina

NordEst – Arpav Dolomiti segnala:fino a venerdì tempo spesso perturbato, con fase più intensa fino a venerdì mattina: saranno probabili precipitazioni estese, a tratti anche moderate/forti con vari rovesci, e quantitativi da consistenti a localmente abbondanti specie su Prealpi, pianura centro orientale.

Meteotrentino conferma per venerdì molto nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate e nevose oltre 1700 metri circa; moderati venti settentrionali. Sabato locali nubi basse al mattino, poi soleggiato con limitata attività cumuliforme sui rilievi. Domenica soleggiato con temporanei annuvolamenti. Lunedì soleggiato con nuvolosità in aumento dalla sera. Martedì molto nuvoloso con precipitazioni più diffuse dal pomeriggio.

Tempo previsto a NordEst

venerdì 4. Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con possibili parziali schiarite verso sera e con formazioni di nubi basse nelle ore fredde in molte valli.

Precipitazioni. Di debole e di moderata intensità per fenomeni da sparsi a diffusi, specie al mattino con modeste/moderate nevicate oltre i 1700-2000 m sulle Prealpi e i 1500-1700 m sulle Dolomiti anche leggermente più in basso al mattino. Gli ulteriori apporti saranno di 10-25 mm, localmente superiori sui settori alpini orientali con altrettanti centimetri di neve fresca oltre i 2000-2200 m sulle Dolomiti mentre sulle zone prealpine saranno dell’ordine di qualche centimetro 2-5 cm.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve o contenuta diminuzione con escursione termica giornaliera ancora modesta. Su Prealpi a 1500 m min 4°C max 5°C, a 2000 m min 1°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min 0°C max 1°C, a 3000 m min -5°C max -4°C.

Venti. Nelle valli in genere deboli con qualche moderato e temporaneo rinforzo; in quota tesi o forti da est, nord est in parziale attenuazione a fine giornata, a 30-40 km/h a 2000 m e a 25-50 km/h a 3000 m

sabato 5. Salvo possibili nubi basse nelle ore fredde in molte valli, giornata più soleggiata rispetto alle precedenti ma con un tempo variabile specie al mattino, caratterizzato dall’alternanza di schiarite e di annuvolamenti con fenomeni scarsi o del tutto assenti; ampi rasserenamenti nel corso del pomeriggio/sera a partire dalle Dolomiti.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo qualche residua e occasionale debole e breve precipitazione specie nelle prime ore (10-20%), eventualmente nevosa oltre i 1600-1900 m.

Temperature. Minime in diminuzione, di qualche grado inferiori alla norma, massime in aumento su valori prossimi alle medie del periodo. Su Prealpi a 1500 m min 3°C max 6°C, a 2000 m min 0°C max 3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -1°C max 4°C, a 3000 m min -6°C max -4°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli di direzione variabile, in quota moderati inizialmente da nord, nord est, tendenti a disporsi da nord, nord ovest a fine giornata, a 10-25 km/h sia a 2000 m che a 3000 m.

Tendenza

domenica 6. Tempo più stabile, più soleggiato e più asciutto rispetto a sabato con ottima visibilità soprattutto in alta montagna mentre in alcune valli nelle ore fredde non sono esclusi locali nubi basse con un po’ di foschia, in rapido dissolvimento dopo l’alba. Possibile transito di innocue velature nel pomeriggio. Temperature minime in lieve calo, massime in ulteriore contenuto aumento. Venti in quota in genere moderati da nord ovest.

lunedì 7. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso per nubi basse nelle ore fredde in alcune valli e per l’arrivo di nubi medio-alte nel corso della giornata con fenomeni pressoché assenti. Temperature in aumento anche sensibile, specie le minime in quota. Venti in quota moderati dai quadranti occidentali, in rinforzo da sud ovest a fine giornata.