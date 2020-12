Dolomiti, passo Sella: gestore hotel Flora isolato da venerdì con oltre due metri di neve. Muri bianchi anche a passo Rolle

Posted on

Nel 2011 sono stati macellati più di 5,5 milioni di ovicaprini, il 30,5% dei quali a dicembre, mese in cui gli agnelli hanno rappresentato l’88,2% del totale. Le cifre emergono da un’elaborazione su dati Istat fatta dalla Lega Antivisezione (Lav), che per questo natale propone un "menu verde" sostenibile per gli animali e per l’ambiente. […]