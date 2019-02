Dolomiti, passi aperti d’estate: Messner, pessima decisione

Connect on Linked in

Dopo i momenti di confronto dei giorni scorsi, il re degli 8.000 dice la sua

NordEst – “Tornare indietro e riaprire i passi non è una scelta intelligente, anzi è la peggiore”. Ad affermarlo è Reinhold Messner, a proposito dell’idea di non imporre per l’estate limitazioni al traffico sui passi dolomiti in Trentino, ipotizzata da una parte della giunta provinciale.

“Vi sembra possibile – continua – che mentre si scala una montagna non si riesca nemmeno a dialogare con i compagni a causa del frastuono provocato dal traffico? Dovrebbe essere un partito – prosegue poi riferendosi alla Lega, che guida l’amministrazione trentina – che si batte strenuamente per la difesa del territorio e in questo caso non lo sta facendo”.

“Bisogna puntare – sostiene Messner – sulla mobilità alternativa e integrata. Mi sento di invitare gli albergatori – conclude – a puntare sulla qualità e a smettere di pensare che si può guadagnare scommettendo sulla quantità e basta. Sulla lunga scadenza è una scelta perdente”.