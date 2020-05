Dolomiti, Nuovi crolli sulle Pale di San Martino: distacco di massi sul Cimerlo, verifiche in corso da parte della SAT

Posted on

Indagini a 360 gradi, inquirenti non escludono nessuna ipotesi Brunico – Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sulla salma della donna, trovata morta ieri mattina dopo un incendio nel suo appartamento a Brunico. Gli inquirenti indagano a 360 gradi e per il momento non escludono nessuna ipotesi. Restano da stabilire la causa della morte e […]