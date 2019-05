Dolomiti, Nuova ondata di maltempo: pioggia, vento e neve sui monti

Connect on Linked in

Arpav Dolomiti Meteo e MeteoTrentino indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto tra le ore centrali di sabato, 11 maggio e il pomeriggio di domenica 12 maggio

NordEst – Nella giornata di sabato – conferma MeteoTrentino – è atteso il transito di una nuova perturbazione con diffuse precipitazioni.

Le depressione poi tenderà a stazionare sul Mediterraneo nei giorni successivi richiamando sulle Alpi prima correnti settentrionali e poi orientali con forti venti dai quadranti nordorientali per domenica e in parte anche lunedì.

Sabato – evidenzia MeteoTrentino -sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse dalla tarda mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, più diffuse nel pomeriggio con limite neve a circa 1800-2000 metri.

Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti al mattino moderati sud-occidentali in quota e deboli variabili in valle; in serata in intensificazione da nord con probabili raffiche di föhn in valle.

Arpav Dolomiti segnala tra sabato pomeriggio e domenica pomeriggio precipitazioni a tratti diffuse, anche con rovesci o temporali e quantitativi localmente consistenti; non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, grandine, forti raffiche).

Da sabato sera a lunedì venti dal quadrante nord-orientale da tesi a forti sui rilievi e a tratti nelle valli, nonchè sulle zone pedemontane e sulla costa.

Allerta a NordEst

Alla luce di questo quadro, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, ad esclusione del bacino idrografico “Alto Piave”, in provincia di Belluno e lo Stato di Attenzione per Vento Forte sulle zone montane, pedemontane e costiere.

Lo Stato di Attenzione per criticità Idrogeologica è dichiarato dalle ore 12.00 di sabato 11 maggio, alle ore 14.00 di domenica 12 maggio.

Lo Stato di Attenzione per Vento forte è dichiarato dalle ore 18.00 di sabato alle ore 14 di lunedì 13 maggio.