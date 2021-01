Dolomiti, nuova ondata di maltempo da sabato notte: attenzione al ghiaccio su strade e marciapiedi

Sono previste deboli precipitazioni, in graduale esaurimento domenica in mattinata a partire da ovest

Trento – Sono attesi mediamente tra 10 e 15 mm, localmente 25 mm, con nevicate in calo nella notte a 700 m., ma possibili anche a quote inferiori, specie nelle valli più strette. La quota neve sarà poi in progressivo aumento domenica mattina. Il terreno rimane gelato anche a bassa quota, specie nelle zone in ombra, e bisognerà quindi fare attenzione alla possibile formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi.

Le previsioni meteo

Il tempo in questi giorni si trova in una fase di variabilità – spiegano gli esperti di Dolomiti meteo Arpav – caratterizzato dal passaggio di una serie di ondulazioni cicloniche alternate ad altre moderatamente anticicloniche associate allo scorrimento di correnti atlantiche provenienti da ovest, nord ovest piuttosto forti in quota a causa del forte gradiente barico tra l’Europa nord occidentale e l’Europa sud orientale.

Tra sabato e domenica transiterà un altro impulso perturbato che porterà una fenomenologia un po’ più significativa rispetto all’impulso arrivato venerdì, specie sulle Prealpi. Da lunedì ritornerà l’alta pressione mediterranea, che farà affluire sulla regione aria meno fredda ma più umida. Le temperature si porteranno su valori prossimi alle medie del periodo, ma la maggior umidità farà aumentare il rischio di foschie e di qualche nebbia nelle conche prealpine nelle ore più fredde.

domenica 31. Maltempo tra la notte e le ore centrali del giorno con estese precipitazioni, moderate su Dolomiti meridionali e Prealpi, un po’ più deboli sulle Dolomiti settentrionali. Nella seconda parte della giornata cessazione di fenomeni con parziali schiarite.

Precipitazioni. Nella notte e al mattino probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse e in prevalenza di moderata intensità, nevose oltre gli 700-1000m localmente anche più in basso; qualche fiocco di neve misto a pioggia potrebbe cadere anche in Valbelluna nella notte. Al pomeriggio esaurimento delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà piuttosto nuvoloso con brevi schiarite. Sulle Prealpi centro-occidentali e sulle Dolomiti centro-settentrionali sono previsti mediamente quantitativi tra i 10 e i 15 cm di neve fresca oltre i 1000m e quantitativi leggermente superiori oltre i 1500 m; sulle Prealpi orientali e Dolomiti meridionali all’incirca quantitativi doppi.

Temperature. Minime in lieve o contenuta diminuzione in alta montagna e raggiunte a fine giornata, in aumento nelle valli; massime in diminuzione. Su Prealpi a 1500 m min -2°C max 3°C, a 2000 m min -4°C max 0°C. Su Dolomiti a 2000 m min -4°C max 0°C, a 3000 m min -8°C max -6°C.

Venti. Deboli o moderati di direzione variabile nelle valli con qualche episodio di Foehn; in quota moderati/tesi dai quadranti meridionali nelle prime ore, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali e ad attenuarsi verso fine giornata, a 20-35 km/h sia a 2000 m che a 3000 m.

lunedì 1. Tempo variabile con cielo in prevalenza nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti e schiarite. Possibili foschie o qualche nebbia nelle conche prealpine nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. In calo, anche sensibile in quota. Clima temporaneamente più freddo rispetto ai giorni precedenti. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max 2°C, a 2000 m min -5°C max 0°C. Su Dolomiti a 2000 m min -6°C max 0°C, a 3000 m min -11°C max -5°C.

Venti. Venti deboli di direzione variabile nelle valli; in quota in prevalenza moderati da ovest, a 15-20 km/h a 2000 m, a 20-30 km/h a 3000 m.