Dolomiti, nuova allerta meteo nel weekend e instabilità fino a fine mese

Pioggia e sabbia dal deserto, ma anche tanta pioggia nei prossimi giorni

NordEst – Dal pomeriggio di venerdì 21 alle prime ore di sabato 22, fase di instabilità, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate localmente significative), più diffusi e organizzati su zone montane e pedemontane e sulla pianura occidentale. I fenomeni più significativi sono previsti tra il tardo pomeriggio e la sera.

Le previsioni

sabato 22. Al mattino sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa in valle. Dalle ore centrali irregolare aumento della nuvolosità cumuliforme a tratti anche intensa.

Precipitazioni. Al mattino generalmente assenti (0-10%). Dalle ore centrali aumento della probabilità fino ad alta (70-90%) nel pomeriggio/sera per rovesci e temporali sparsi.

Temperature. In diminuzione specie le massime. Su Prealpi – a 1500 m: min 13 max 16, a 2000 m: min 10 max 11 Dolomiti – a 2000 m: min 9 max 12, a 3000 m: min 2 max 5

Venti. Nelle valli in genere deboli con qualche rinforzo in caso di temporale, in quota in prevalenza dai quadranti meridionali, ancora tesi nelle prime ore della notte poi in attenuazione a deboli, a 5-15 km/h a 2000 m e a 5-20 km/h a 3000 m.

domenica 23. Tempo instabile con cielo per lo più nuvoloso. Irregolari schiarite a tratti saranno un pò più probabili su Dolomiti rispetto a Prealpi.

Precipitazioni. Tra notte e mattino probabili rovesci sparsi (60/80 %) tendenti a divenire meno probabili dalle ore centrali e nel pomeriggio (30-50%). Poco probabili isolati temporali tra Prealpi e pedemontana.

Temperature. Temperature in ulteriore lieve calo. Su Prealpi – a 1500 m: min 11 max 14, a 2000 m: min 8 max 10 Dolomiti – a 2000 m: min 6 max 10, a 3000 m: min 1 max 2

Venti. Venti in alta montagna moderati a tratti tesi in alta quota da est/sud est, a 10-20 km/h a 2000 m e a 15-30 km/h a 3000 m.

Tendenza

lunedì 24. Variabile con alternanza di schiarite anche ampie su Dolomiti e di annuvolamenti specie su Prealpi. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare con qualche isolato fenomeno non escluso. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento. Venti in quota moderati orientali, deboli variabili nelle valli.

martedì 25. Nuvolosità variabile con alternanza di schiarite ed annuvolamenti. Possibili rovesci sparsi e isolati temporali nel pomeriggio. Temperature stazionarie. Venti deboli in quota e brezze nelle valli.