Dolomiti, nuova allerta meteo: temporali e rischio grandinate fino a mercoledì 3 luglio

La Protezione civile del Trentino invita la popolazione a consultare le previsioni meteorologiche

NordEst – Dopo alcuni giorni tipicamente estivi e caratterizzati da temperature elevate, nella serata di sabato e nella prima parte della prossima notte, il veloce passaggio di una saccatura in quota potrebbe determinare lo sviluppo di locali temporali e possibili grandinate accompagnate a raffiche di vento. La previsione dell’eventuale sviluppo di temporali nella serata odierna e nella prossima notte è affetta da notevole incertezza ma, in caso di sviluppo i fenomeni convettivi potrebbero risultare intensi con con grandine di medie o grosse dimensioni, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Più in generale nei prossimi giorni la diminuzione della pressione renderà l’intero arco alpino vulnerabile alle perturbazioni atlantiche. Domenica 30 giugno, fino al pomeriggio sera, perlopiù soleggiato con afflusso di aria più asciutta e un po’ meno calda; in serata possibili rovesci e temporali specie sui settori settentrionali. Da lunedì a mercoledì affluirà aria più umida ed instabile con precipitazioni a tratti che, al momento, sembrano più frequenti e diffuse lunedì e mercoledì.

Le previsioni Arpav Dolomiti

Domenica 30. Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge a tratti in vari momenti della giornata, specie di notte sulle Prealpi e dal pomeriggio sulle Dolomiti, con accumuli diffusi a livello giornaliero. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a sabato, non distanti dalla media. Min/max (°C): su Prealpi a 1500 m 15/19 e a 2000 m 11/14, su Dolomiti a 2000 m 11/14 e a 3000 m 5/7.

Venti. In quota da sud-ovest, tesi/forti fino al mattino e moderati/tesi dal pomeriggio. Nelle valli con direzione variabile, moderati/tesi fino al mattino e deboli/moderati dal pomeriggio. A 2000 m 20-40 km/h e a 3000 m 50-70 km/h.

lunedì 1. Cielo nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) per piogge anche a più riprese in vari momenti della giornata, che arriveranno ad interessare tutte le zone. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature. In calo anche sensibile rispetto a domenica. Min/max (°C): su Prealpi a 1500 m 13/16 e a 2000 m 11/12, su Dolomiti a 2000 m 10/11 e a 3000 m 3/5.

Venti. Moderati/tesi; in quota da sud-ovest fino al mattino e da nord-ovest dal pomeriggio, nelle valli con direzione variabile. A 2000 m 15-35 km/h e a 3000 m 30-50 km/h.

Tendenza

martedì 2. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge dal pomeriggio specie sulle Prealpi. Temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.

mercoledì 3. Nuvoloso con piogge in vari momenti della giornata. Temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.