Dolomiti, Neve e pioggia con freddo su tutto il NordEst: da domenica arriva “Burian”

Meteo Trento conferma grande variabilità/instabilità fino a domenica e di seguito per gli ultimi giorni del mese, in particolare a partire proprio dalla serata di domenica 25, si preannuncia la più intensa “colata” di aria fredda di questa stagione

NordEst – Maltempo su molte regioni, nevicate a quote molto basse, localmente in pianura al Nord, forti sull’Emilia. Da Domenica e Lunedì e per 5 giorni arriva il gelo russo con l’ingresso di Burian, giornate di ghiaccio, previsti fino a -13°C in Emilia, neve su coste adriatiche da Rimini al Gargano.

Secondo gli appassionati dell’associazione MeteoTrento.it nella giornata di giovedì 22 febbraio, dal pomeriggio estensione delle precipitazioni a quasi tutto il territorio della provincia di Trento nel vicino Bellunese. Temperatura in diminuzione nei fondovalle (a parte qualche leggero effetto favonico a carattere locale); valori termici in leggera ripresa in quota. In tarda serata/nottata breve, temporaneo miglioramento.

Venerdì 23 condizioni di instabilità, con prevalenza di nubi intense e associate precipitazioni intermittenti, che saranno nevose inizialmente oltre i 600-800 metri, a quote un po’ superiori a fine giornata. Temperatura sempre sottomedia nei fondovalle; graduale, temporaneo incremento in quota nella seconda parte della giornata.

Sabato 24 cielo parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata, con ulteriore aumento delle nubi in tarda serata e rischio precipitazioni nella nottata su domenica. Temperatura in temporaneo, contenuto aumento nei valori massimi. Domenica 25 cielo coperto, con precipitazioni sparse. Il limite delle nevicate si abbasserà progressivamente, fino a portarsi ai 200 metri a fine giornata. Temperatura in progressivo, sensibile calo termico, con un vero e proprio crollo della temperatura in quota.

Lunedì 26 cielo spesso nuvoloso, clima invernale, ma assenza di precipitazioni di rilievo, salvo qualche locale, residua, sporadica nevicata. Martedì 27 e mercoledì 28 spazio per un po’ di sole, ma temperatura gelida a tutte le quote, con valori sottozero a doppia cifra in quota e nei valori minimi in molti fondovalle.

Neve anche a bassa quota

Secondo Arpav Dolomiti Meteo, Giovedì 22 e venerdì 23 precipitazioni a tratti diffuse, nevose fino a quote collinari e ai fondovalle prealpini, dove saranno probabili accumuli di alcuni cm. In pianura sarà possibile a tratti della pioggia mista a neve o degli episodi di neve, specie venerdì mattina sulle zone più interne e in prossimità dei colli, ma con eventuali temporanei accumuli molto scarsi. Venti tesi e a tratti forti sulla costa (specie centro-sud) e pianura limitrofa e sui rilievi, in particolare sulle Prealpi.

Previsioni confermate anche da MeteoTrentino: “Fino a sabato permangono condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con possibili deboli o debolissime precipitazioni sparse intermittenti, più probabili sui settori meridionali ed orientali, eventualmente nevose oltre 500-700 m circa. Domenica cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso ed il brusco calo delle temperature determinerà la possibilità di deboli o debolissime nevicate sparse anche a bassa quota. Da lunedì è previsto un miglioramento ma con temperature rigide”.

Le previsioni a NordEst

