Dolomiti Meteo, weekend di maltempo: domenica 5 maggio allerta neve anche nelle Valli

Il primo weekend di maggio si apre con pioggia e neve a bassa quota. Lo confermano le previsioni di Arpav Dolomiti Meteo e MeteoTrentino

NordEst – Nuovo episodio di tempo instabile sulle Dolomiti. L’avvezione d’aria – conferma Arpav – sarà inizialmente mite con clima non particolarmente fresco. Sabato, una saccatura scenderà dal nord Europa verso le Alpi, prima d’isolarsi sul bacino mediterraneo, provocando un nuovo moderato episodio di maltempo, assieme a un calo termico, il quale riporterà la neve a quote piuttosto basse (attorno ai 1000 m circa) tra sabato sera e le prime ore di domenica. Lunedì, la saccatura scivolerà verso Est e un promontorio atlantico si espanderà sull’Europa occidentale, assieme ad un avvezione d’aria più secca e gradualmente più mite.

MeteoTrentino conferma venerdì da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse fino a moderate, nevose mediamente oltre 1800 metri. Sabato nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse, poi in serata moderate e più diffuse, anche a carattere di rovescio, con brusco calo delle temperature e del limite delle nevicate. Domenica molto nuvoloso con precipitazioni moderate diffuse al mattino; limite neve mediamente a 800-1000 metri e attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio a partire da ovest; forti venti settentrionali, anche in valle. Lunedì e martedì perlopiù soleggiato.

Le previsioni

venerdì 3. Tempo variabile/instabile con tratti soleggiati e frequenti annuvolamenti irregolari, a tratti intensi ed associati a rovesci sparsi. Non escluso una pausa dei fenomeni tra il mattino e parte del pomeriggio. Clima diurno piuttosto fresco per il periodo con ridotta escursione termica tra la notte ed il giorno.

Precipitazioni. Probabilità alta nella notte (80%), media per rovesci al mattino (30/40%) e di nuovo alta tra il tardo pomeriggio e la sera (70/80%) per altri rovesci, eventualmente temporaleschi, specie sulle Prealpi. Limite neve sui 1700/1800 m al primo mattino, poi in rialzo fino sui 2000/2100 m, prima di scendere leggermente alla sera. Tra giovedì e venerdì sono previsti mediamente 10/15 mm, localmente 20/30 mm sulle Prealpi, con altrettanti cm di neve oltre i 2200/2400 m.

Temperature. Minime in aumento, anche se in alta quota potranno scendere ed essere osservate alla sera; massime in generale calo. Sono previste punte massime di 14/15°C nelle conche prealpine e di 9/12°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 2°C max 6°C, a 2000 m min 0°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min 0°C max 2°C, a 3000 m min -6°C max -5°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota moderati da Nord-Ovest al mattino, poi deboli da Sud-Ovest, a 5-10 km/h a 2000 m, a 5/20 km/h a 3000 m.

sabato 4. Al mattino tempo variabile con brevi schiarite e annuvolamenti irregolari, a tratti già intensi. Poi graduale peggioramento del tempo fino a risultare perturbato nel tardo pomeriggio/sera con cielo coperto, associato a precipitazioni più sempre più diffuse. Clima diurno un po’ più fresco con debole escursione termica diurna.

Precipitazioni. Probabilità di qualche piovasco tra la notte ed il primo pomeriggio, con limite neve oltre i 1500/1700 m. In seguito la probabilità crescerà fino a molto alta alla sera, assieme al calo del limite neve che giungerà fino sui 1000/1200 m entro la mezzanotte, anche sui 700/900 m nelle ore successive.

Temperature. Le minime del mattino saranno senza notevoli variazioni rispetto a venerdì, mentre le minime reali saranno in calo ed osservate in tarda serata; massime in diminuzione, specie in quota. Sono previste punte massime di 10/11°C nelle conche prealpine e di 5/6°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 1°C max 4°C, a 2000 m min -1°C max 1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -2°C max 0°C, a 3000 m min -7°C max -6°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota deboli da Sud-Ovest, a 5-10 km/h sia a 2000 m che a 3000 m.

domenica 5. Maltempo tra la notte e la mattina con precipitazioni diffuse, nevose oltre i 700/900 m, con apporti di neve fresca abbondanti oltre i 1200/1500 m. Dalla tarda mattinata tendenza alla variabilità con esaurimento dei fenomeni, attenuazione della nuvolosità e rasserenamenti. Ulteriore calo termico con clima freddo per il periodo. Venti moderati da Sud-Est al primo mattino, da Nord-Est in rinforzo fino a tesi/forti nel pomeriggio/sera su cime dolomitiche e creste prealpine.

lunedì 6. Miglioramento del tempo con sole, cielo sereno, aria tersa ed ottima visibilità. Al pomeriggio sole e modesta cumulificazione diurna, più presente sulle Prealpi. Temperature minime in calo e massime in ripresa. Venti moderati dai quadranti settentrionali in quota.

