Dolomiti Meteo, dopo le temperature quasi estive tornano i fiocchi: attese nevicate abbondanti in montagna

E’ stato emesso un avviso meteo per nevicate abbondanti in montagna. Lo comunica la Protezione civile del Trentino, confermato anche nel Bellunese. Fino alla mattinata di venerdì 5 aprile è previsto il transito di una perturbazione che apporterà significative precipitazioni su tutto il territorio provinciale

NordEst – La fase più intensa è attesa tra la serata di mercoledì e la serata di giovedì. La neve arriverà fino a 800-1000 metri di quota, sotto i quali invece è attesa la pioggia. In conseguenza delle precipitazioni attese sono possibili disagi sulle strade di montagna. Si ricorda quindi l’obbligo di montare pneumatici da neve o di avere le catene a bordo del proprio mezzo. Nella prima fase della perturbazione, da stasera a domani sera, sono attese precipitazioni sparse moderate con circa 10-30 centimetri di neve fresca. Inizialmente la quota neve sarà oltre i 1400-1600 metri per poi abbassarsi gradualmente fino a 1200 metri circa.

La seconda fase, da mercoledì sera a giovedì sera, si prevede sia decisamente più intensa con ulteriori 50-80 centimetri di neve. Anche nel corso di questa fase la quota neve si abbasserà gradualmente dai 1200-1400 metri agli 800-1000 metri, localmente anche meno.

Le precipitazioni si attenueranno poi nella fase finale che inizierà nel pomeriggio di giovedì sui settori occidentali e nella prima mattina di venerdì su quelli orientali. Si prevede che le precipitazioni cessino definitivamente nel pomeriggio di venerdì. Complessivamente sono attesi fino a di 70-100 centimetri di neve oltre i 1500 metri. I venti saranno forti in quota da sud durante la fase più intensa della perturbazione, per poi ruotare da nord indebolendosi.

Arpav Dolomiti conferma neve abbondante

Tra mercoledì 3 e le prime ore di venerdì 5 precipitazioni soprattutto sulle zone montane e pedemontane, dove sono previsti quantitativi da abbondanti (60-100 mm) a localmente molto abbondanti (100-150 mm). Fase intensa nella giornata di giovedì, anche con rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Nevicate copiose in alta quota (1800-2000 m), di entità via via minore a quote inferiori, ma ancora con accumuli significativi sulle Dolomiti.

mercoledì 3. Tempo in peggioramento fino a risultare perturbato nel pomeriggio/sera, con cielo coperto associato a deboli precipitazioni sparse al mattino, diffuse ed a tratti moderate fra il tardo pomeriggio e la sera. Clima fresco ed uggioso con debole escursione termica giornaliera.

Precipitazioni. Al mattino probabilità alta (60/80%) per deboli precipitazioni sparse, nevose oltre i 1300/1500 m. Al pomeriggio probabilità molto alta (90/100%) per fenomeni più diffusi, a tratti anche moderati. La neve cadrà oltre i 1200/1400 m sulle Dolomiti, localmente più in basso nelle valli più chiuse qualora la moderata intensità perdurasse in serata, e 1400/1500 m sulle Prealpi. Temperature. In generale calo, eccetto aumento delle minime nelle valli. Sono previste punte di 10/11°C nei fondovalle prealpini e di 4/6°C a 1000/1200 m. Massime in ulteriore diminuzione rispetto a martedì. Su Prealpi a 1500 m min 0°C max 2°C, a 2000 m min -2°C max -1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -2°C max -1°C, a 3000 m min -8°C max -7°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli meridionali; in quota moderati/tesi da Sud, a 5-25 km/h a 2000 m, 30-45 km/h a 3000 m.

giovedì 4. Spiccato maltempo con cielo coperto e precipitazioni di moderata/forte intensità, anche abbondanti sulle Prealpi e parte delle Dolomiti centro-meridionali. L’apice della fenomenologia sarà nel pomeriggio. Clima uggioso e fresco con debole escursione termica. Atmosfera ventosa in alta quota.

Precipitazioni. Probabilità molto alta (100%) per precipitazioni diffuse, a tratti anche di forte intensità per eventuali temporali. Il limite neve sarà sui 1400/1500 m sulle Prealpi e scenderà fino sui 1100/1300 m sulle Dolomiti, anche a quote più basse nelle valli dolomitiche più chiuse (localmente fino sugli 800/900 m nei momenti di maggiore intensità). In 48 ore sono previsti totali pluviometrici medi di 70/100 mm con massimi di 120/130 mm sulle Dolomiti e di 150/180 mm sulle Prealpi. I cumuli medi di neve saranno di 70/90 cm a 1800/2000 m con punte oltre il metro (110/120 cm). Alle quote più basse gli apporti saranno minori, ma significativi già sui 1200/1400 m (sommatorie di 15/30 cm localmente 40/50 cm a quelle quote sulle Dolomiti).

Temperature. Minime in calo, specie in quota, dove si verificheranno alla sera, e massime in leggera flessione in relazione al forte maltempo. Su Prealpi a 1500 m min -1°C max 1°C, a 2000 m min -3°C max -2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -5°C max -2°C, a 3000 m min -10°C max -7°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli meridionali nelle valli con locali forti raffiche in corrispondenza dei temporali; in quota tesi/forti meridionali, in attenuazione in serata, a 15-35 km/h a 2000 m, 30-80 km/h a 3000 m.

venerdì 5. Residuo maltempo notturno con precipitazioni a carattere di rovescio, nevose oltre i 900/1000 m. In giornata parziale miglioramento con ampi rasserenamenti, specie al mattino, ed addensamenti irregolari, quest’ultimi più frequenti sulle Prealpi. Temperature in generale calo, eccetto le massime nelle valli per ricomparsa del sole. Venti deboli da Nord in quota.

