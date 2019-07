Dolomiti Meteo, esperti: in arrivo insolita perturbazione, torna la neve in quota

Vortice ciclonico con nubifragi lunedì 15 luglio

NordEst – In arrivo un’insolita perturbazione estiva con nubifragi, forti temporali e anche neve sulle Alpi: a parlare è Andrea Vuolo di 3bmeteo sottolineando che: “un vortice ciclonico proveniente dall’Europa centrale causerà il transito di un’intensa perturbazione sull’Italia con forti piogge e un brusco calo delle temperature”. Torna la neve sulle Alpi fino ai 2.200 metri. Migliora da martedì, ma giovedì nuovi temporali al nord.

Ecco nel dettaglio le previsioni di 3Bmeteo: nel cuore dell’estate un’insolita perturbazione seguita da aria piuttosto fresca in quota, raggiungerà l’Italia e il Mediterraneo nella giornata di lunedì causando un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del nostro Paese, in particolare sulle regioni di Nord-Ovest e del medio-alto Tirreno, aree che saranno interessate da precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di nubifragio e di temporale.

Nel pomeriggio di lunedì le temperature risulteranno intorno – o anche inferiori – ai 20 gradi tra Piemonte, Ovest Lombardia, Emilia occidentale e aree interne della Liguria.

Lunedì 15 luglio sarà una giornata di maltempo soprattutto al Nord-Ovest e sul Tirreno centro-settentrionale, con nubifragi e forti temporali su Piemonte, Liguria, Ovest Lombardia, Ovest Emilia e medio-alta Toscana. Non sono da escludere anche locali criticità di carattere idrogeologico per precipitazioni intense e persistenti in particolare sulla zona dell’Isola d’Elba e del Livornese, così come sulle zone pedemontane di Piemonte e Lombardia e sulle aree appenniniche della Liguria: in queste zone saranno infatti possibili accumuli pluviometrici localmente superiori ai 100-150 millimetri in 18-24 ore.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

Domenica si avvicina all’Italia da Nord una depressione in quota (goccia fredda), che valicherà le Alpi entro la mattina di lunedì, apportando un episodio di instabilità che sarà tutto sommato modesto sul Veneto, molto più marcato sull’Italia nord-occidentale; la depressione si allontanerà verso Sud già nella seconda parte di lunedì. Martedì un temporaneo promontorio anticiclonico garantirà una giornata di tempo stabile con temperature in aumento, di nuovo prossime alle medie stagionali. Tra mercoledì e giovedì una debole curvatura ciclonica, con flusso occidentale di aria a tratti umida, riporterà tempo meno stabile sui monti veneti.

lunedì 15. Nella notte tempo instabile con nuvolosità anche intensa e fenomeni diffusi, specie verso Ovest, in esaurimento a partire dalle Dolomiti, più insistenti sulle Prealpi, specie occidentali, dove la nuvolosità e i fenomeni potranno attardarsi per buona parte della mattina. Al pomeriggio comparsa di schiarite e modesta ripresa di cumuli a ridosso dei rilievi, con basso rischio di ulteriori fenomeni. Ampie schiarite ovunque in serata. Clima decisamente fresco, specie nelle zone interessate da maggiore nuvolosità.

Precipitazioni. Nella notte e fino al primo mattino rovesci in attenuazione sulle Dolomiti a partire dai settori nord-orientali, con qualche fiocco di neve possibile oltre i 2800/2900 m (30/50%), diffusi sulle Prealpi, specie occidentali (50/70%); al mattino fenomeni più probabili su Prealpi, specie centro-occidentali (40/60%), meno sulla provincia di Belluno, specie le Dolomiti dove saranno in esaurimento (30/40%); al pomeriggio/sera perlopiù assenti o limitate a qualche breve piovasco (20/30%).

Temperature. Minime in aumento nelle valli, stazionarie in quota; massime in calo nelle zone interessate da estesa nuvolosità, specie i settori prealpini occidentali, stazionarie o in lieve aumento altrove. Su Prealpi a 1500 m min 9°C max 13°C, a 2000 m min 5°C max 9°C. Su Dolomiti a 2000 m min 5°C max 10°C, a 3000 m min 0°C max 2°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli; in quota deboli/moderati nord-orientali, con qualche rinforzo sulle dorsali prealpine, a 5-15 km/h a 2000 m, 10-25 km/h a 3000 m.

martedì 16. Tempo perlopiù soleggiato e più caldo di giorno, anche se ancora fresco al primo mattino nelle valli, con valori diurni prossimi alla media del periodo; modesto sviluppo di cumuli nelle ore più calde e rischio pressochè assente di fenomeni.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. Minime in calo nelle valli, in aumento in quota; massime in aumento. Su Prealpi a 1500 m min 11°C max 17°C, a 2000 m min 8°C max 13°C. Su Dolomiti a 2000 m min 6°C max 14°C, a 3000 m min 2°C max 5°C.

Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza; in quota deboli/moderati settentrionali, a 5-15 km/h a 2000 m, 5-25 km/h a 3000 m.

