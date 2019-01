Dolomiti Meteo, deboli nevicate anche in pianura tra la tarda serata di martedì e il primo mattino di giovedì

Connect on Linked in

Gli eventuali accumuli in pianura saranno molto variabili, indicativamente fino a qualche centimetro (0-5 cm). Rinforzo del vento tra mercoledì sera e giovedì mattina. Per le auto, attenzione alle dotazioni invernali prescritte dalla legge

NordEst – Il Nord Italia rimane sotto l’influenza di una blanda circolazione depressionaria, ma la disposizione e la scarsa intensità delle correnti e la subsidenza dell’aria consentono, almeno in queste prossime ore, di poter avere un po’ di tregua.

Da martedì, confermano le previsioni di Arpav Dolomiti Meteo, la discesa di una saccatura nord-Atlantica verso il Mediterraneo occidentale sembra poter interessare marginalmente il Triveneto con episodio di lieve maltempo di stampo invernale, vale a dire con rischio neve fino a bassa quota. La persistenza di masse d’aria piuttosto fredda si manterrà anche dopo il transito della depressione, anche se le massime potranno subire un temporaneo rialzo giovedì pomeriggio. Nei giorni successivi ci sarà una temporanea dorsale a riportare un po’ di sole in un ambiente termico un po’ meno freddo.

Aumento della nuvolosità medio-alta stratiforme a partire da Est fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso martedì in tarda serata, quando si verificheranno le prime debolissime precipitazioni sparse (10/30%), nevose fino nei fondovalle prealpini. Dopo il picco del gelo della scorsa notte nelle valli, i massimi saranno in calo con punte di 2/3°C nei fondovalle prealpini e di 0/1°C a 1000/1200 m (anche -2/-1°C nelle valli in ombra). Venti deboli dai quadranti orientali in quota, deboli di direzione variabile nelle valli.

Sulla stessa linea MeteoTrentino che segnala nella giornata di mercoledì e fino alle prime ore di giovedì molto nuvoloso con possibilità di deboli o debolissime precipitazioni sparse, eventualmente nevose fino a bassa quota. Giovedì via via più soleggiato. Venerdì e sabato soleggiato con venti da nord in intensificazione e probabile föhn in valle.

I prossimi giorni

Mercoledì 23. Tempo debolmente perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto, associato a deboli precipitazioni, nevose fino nei fondovalle. Clima di stampo invernale con debole escursione termica diurna in un’atmosfera assai più uggiosa.

Precipitazioni. Tra la notte ed il mattino probabili deboli nevicate fino nei fondovalle prealpini, anche sulla pedemontana (70/80%). Al pomeriggio la probabilità di neve tenderà a diminuire (50/60%), prima di esaurirsi del tutto su molti settori in serata, eccetto residui fenomeni sulle Prealpi occidentali. Sono previsti 3/5 cm sia nei fondovalle prealpini che in montagna, solo localmente e nei settori più esposti ad Est, oltre i 1200/1400 m, si potrà osservare apporti di 5/8 cm, con punte fino a 10/12 cm per neve asciutta e leggera.

Temperature. Minime in diminuzione in quota, dove si osserveranno alla sera, e in sensibile aumento nelle valli; massime in calo a tutte le quote con punte di 1/2°C nei fondovalle e di -2/-1°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min -6°C max -5°C, a 2000 m min -9°C max -8°C. Su Dolomiti a 2000 m min -10°C max -9°C, a 3000 m min -15°C max -14°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile. In quota deboli da Est Sud-Est, a 5-10 km/h sia a 2000 m che a 3000 m.

Giovedì 24. Nuvolosità notturna, in rapido diradamento dal primo mattino in poi fino a tempo ben soleggiato e con cielo sereno. L’aria sarà nitida e il clima diurno un po’ meno invernale rispetto al giorno precedente, specie nelle valli più assolate.

Precipitazioni. Assenti (0%)

Temperature. Minime in generale calo; massime stazionarie in quota e in lieve rialzo nelle valli, dove i picchi massimi torneranno sui 3/4°C nei fondovalle prealpini e sugli 1/2°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min -7°C max -4°C, a 2000 m min -10°C max -9°C. Su Dolomiti a 2000 m min -11°C max -9°C, a 3000 m min -16°C max -14°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile. In quota da deboli a moderati da Nord-Est, a 5-15 km/h a 2000 m, 10-20 km/h a 3000 m.

Tendenza

Venerdì 25. Tempo in prevalenza soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità. Non escluso il transito di temporanee nubi medio-alte nel tardo pomeriggio/sera. Temperature minime e massime in calo a tutte le quote. Venti deboli da Est Nord-Est in quota.

Sabato 26. Tempo ancora prevalentemente soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità. Non escluso il transito di temporanee velature, specie a fine giornata. Temperature minime in ulteriore calo, specie nelle valli; massime in ripresa in quota e stazionarie nelle valli. In quota venti moderati da Nord-Nord-Est, anche a tratti tesi a 3000 m.

