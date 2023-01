Dolomiti meteo, da martedì 17 gennaio torna la neve anche a bassa quota

L’arrivo di quest’aria fredda favorirà tra martedì e mercoledì la formazione di una depressione in prossimità del golfo di Genova, che determinerà un ulteriore persistenza della variabilità

NordEst – Arpav Dolomiti meteo segnala in particolare nella seconda parte di martedì 17 gennaio possibili accumuli di qualche centimetro di neve anche nei fondovalle prealpini. Per il resto possibile qualche fiocco di neve sulle zone collinari, non escluso misto a pioggia anche su pianura centro occidentale in occasione di eventuali rovesci.

Le nevicate interesseranno via via le quote più basse delle Prealpi e durante il corso della settimana saranno frequenti, intermittenti con fenomeni perlopiù modesti a tratti anche moderati, specie sulle zone prealpine. Le temperature saranno in graduale diminuzione e si porteranno su valori inferiori alle medie del periodo soprattutto nei valori massimi e a partire da martedì. Inoltre, l’arrivo di quest’aria fredda favorirà tra martedì e mercoledì la formazione di una depressione in prossimità del golfo di Genova, che determinerà un ulteriore persistenza della variabilità con fenomeni che saranno tuttavia perlopiù di lieve o a tratti di moderata intensità.

Tempo previsto

martedì 17. Dopo l’esaurimento delle deboli precipitazioni notturne, nella mattinata il tempo rimarrà variabile con alternanza di annuvolamenti e qualche parziale schiarita, per peggiorare ancora al pomeriggio/sera con nuovi fenomeni in estensione a tutto il territorio a partire dalle Prealpi occidentali.

Precipitazioni. In mattinata non escluse deboli e sporadiche precipitazioni (10-20%). Aumento della probabilità dalle ore centrali a partire dalle Prealpi occidentali per precipitazioni inizialmente deboli e sparse, in intensificazione al pomeriggio/sera, fino a divenire diffuse e a tratti anche di moderata intensità soprattutto sulle Prealpi (80/90%). Neve fino a fondovalle sulle Dolomiti e sulle Prealpi compresi vari tratti della Valbelluna, con accumuli di alcuni centimetri.

Temperature. In ulteriore lieve o contenuto calo a tutte le quote. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max -2°C, a 2000 m min -6°C max -5°C. Su Dolomiti a 2000 m min -7°C max -5°C, a 3000 m min -13°C max -11°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota moderati inizialmente nelle prime ore da ovest, in seguito in rotazione dai quadranti meridionali, a 10-20 km/h a 2000 m e a 20-30 km/h a 3000.

mercoledì 18. Nelle prime ore ancora cielo molto nuvoloso specie sulle Dolomiti con probabile residuo maltempo notturno; parziale miglioramento del tempo nel corso della mattinata, con tempo ancora variabile, a tratti nuvoloso e a tratti parzialmente soleggiato, ma senza ulteriori precipitazioni significative.

Precipitazioni. Al mattino possibili ancora modeste e residue precipitazioni, specie sulle Dolomiti (25-50%), nevose fino a fondovalle, in seguito variabilità associata a locali e deboli precipitazioni poco significative (10-20%). Tra martedì pomeriggio/sera e mercoledì mattina sono previsti quantitativi in media compresi tra i 10 e i 20 mm con punte di 25 mm e altrettanti cm di neve fresca oltre gli 800-1000 m.

Temperature. Contesto termico invernale a tutte le quote, con minime in diminuzione e misurate a fine giornata, massime in temporaneo lieve o contenuto aumento, su valori inferiori alle medie del periodo, specie le massime. Su Prealpi a 1500 m min -5°C max 0°C, a 2000 m min -7°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -8°C max -3°C, a 3000 m min -16°C max -12°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota deboli/moderati al mattino da sud ovest, in rotazione da sud sud-est nella seconda parte della giornata, a 10-15 km/h a 2000 m e a 10-20 km/h a 3000.

Tendenza

giovedì 19. Tempo variabile con nuvolosità spesso estesa alternata a parziali e temporanee schiarite. Possibili modesti fenomeni nel corso della giornata, specie sulle zone prealpine, eventualmente nevosi fino a tutti i fondovalle. Temperature in ulteriore calo, soprattutto le massime. Contesto termico di stampo prettamente invernale con valori termici inferiori alle medie del periodo, in modo particolare le massime. Venti in alta montagna moderati o tesi da nord est.

venerdì 20. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso e non è ancora del tutto escluso qualche locale fenomeno, eventualmente nevoso fino a fondovalle; nella seconda parte della giornata ampi tratti soleggiati con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature minime in lieve o contenuto calo, massime stazionarie o in lieve aumento con clima invernale a tutte le quote. Venti in alta montagna ancora moderati o tesi da nord est.