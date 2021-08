Dolomiti meteo, ancora maltempo: allerta gialla per temporali tra mercoledì 4 e giovedì 5 agosto

Dalle ore 12:00 di mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 16:00 di giovedì 5 agosto 2021



NordEst – Si prevede ancora maltempo e la Protezione civile del Trentino ha emesso un nuovo avviso di allerta ordinaria (gialla), dalle ore 12:00 di mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 16:00 di giovedì 5 agosto 2021, su tutto il territorio provinciale.

Secondo le previsioni di Meteotrentino, il transito di una depressione causerà un peggioramento del tempo tra la mattina di mercoledì 4 agosto, e quella di giovedì 5 agosto. La perturbazione porterà piogge diffuse, con accumuli di 20-40 millimetri su tutto il territorio e possibili punte locali di 60-100 millimetri nell’intervallo di tempo tra le ore 6 di mercoledì e le 12 di giovedì.

Le precipitazioni più abbondanti interesseranno i settori occidentali e saranno concentrate sui rilievi. La fase più intensa si avrà tra il primo pomeriggio di mercoledì e le prime ore della notte di giovedì. Parte delle piogge sarà di natura convettiva, con possibili rovesci e temporali che localmente potrebbero risultare anche intensi.

Le previsioni di Arpav Dolomiti

Mercoledì 4. Residue schiarite all’alba e non ovunque, in quanto il cielo sarà già nuvoloso o molto nuvoloso sui molti settori. L’intensificazione della nuvolosità sarà rapida e diffusa fino a cielo coperto ovunque. In corrispondenza di questo aumento della nuvolosità il tempo peggiorerà e risulterà perturbato al pomeriggio e alla sera. Debole escursione termica giornaliera a tutte le quote.

Precipitazioni. Pioverà lievemente e in maniera sporadica, già nella notte, mentre la pioggia debole si estenderà a tutti i settori entro le ore centrali del giorno (60/80%). Al pomeriggio precipitazioni via via più diffuse perlopiù di debole intensità (80/90%), mentre alla sera ci sarà un intensificazione dei fenomeni, anche a carattere di temporale. Il maltempo perdurerà anche in nottata.

Temperature. Minime in aumento e massime in calo a causa del deficit di sole e del maltempo, eccetto lieve aumento sulle vette più alte per avvezione d’aria meno fredda. Sono previste punte di 21/22°C nei fondovalle prealpini e di 15/17°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 11°C max 13°C, a 2000 m min 9°C max 11°C. Su Dolomiti a 2000 m min 8°C max 10°C, a 3000 m min 2°C max 3°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, senza dimenticare qualche probabile rinforzo in caso di celle temporalesche; in quota venti moderati/tesi da sud-ovest, a tratti forti sulle vette dolomitiche più alte al pomeriggio, a 10-20 km/h a 2000 m e 35-55 km/h a 3000 m.

giovedì 5. Nottetempo e parte del mattino fase di maltempo con cielo coperto. Nel corso della mattinata attenuazione della nuvolosità ed esaurimento dei fenomeni. In seguito netto miglioramento con diradamento dei restanti annuvolamenti e rasserenamenti via via più ampi. Contesto fresco e umido al mattino, ma il ritorno del sole e l’arrivo di aria più mite in quota mitigheranno l’atmosfera al pomeriggio.

Precipitazioni. Nottetempo e prima parte del mattino piogge ancora diffuse, anche a carattere di rovescio (80/90%). In seguito esaurimento dei fenomeni e piogge del tutto assenti dalla tarda mattinata in poi (0%). Tra mercoledì e giovedì sono previsti apporti medi di 10-30 mm, localmente fino sui 40-60 mm in caso di fenomeni durevoli.

Temperature. Minime in calo e massime in ripresa. Su Prealpi a 1500 m min 10°C max 16°C, a 2000 m min 7°C max 12°C. Su Dolomiti a 2000 m min 6°C max 13°C, a 3000 m min 1°C max 4°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile e ristabilirsi delle brezze al pomeriggio; in quota venti moderati da sud-ovest tra la notte e il primo mattino, poi moderati, a tratti tesi da nord-est, a 10-15 km/h a 2000 m e 25-40 km/h a 3000 m.