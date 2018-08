Dolomiti Meteo, allerta per nuovi forti temporali estesi da mercoledì a domenica

Connect on Linked in

Meteo Trento segnala l’arrivo di nuovi forti temporali

Dolomiti – “Rispetto ai “temporali di calore” a carattere locale di questi giorni – spiega Mauro Cagol di Meteo Trento – nella giornata di mercoledì 1. agosto, è probabile un’intensa ed estesa passata temporalesca in serata o in nottata. Prestare attenzione a possibili grandinate e forti raffiche di vento, oltre ad ingenti quantità di pioggia concentrate in poche decine di minuti; probabilmente, stavolta, oltre alle altre zone, sarà colpita in pieno anche la val d’Adige, capoluogo compreso.

Chi invece dovesse recarsi all’estero, presti attenzione alla situazione in Portogallo e in parte della Spagna: venerdì 3 e sabato 4 agosto si toccheranno in buona parte della Penisola Iberica temperature record (probabilmente qualche cittadina registrerà 50 gradi e forse oltre), ma già oggi e fino a domenica prossima quella zona geografica sarà martoriata dal calore e dalla siccità con il rischio conseguente di incendi, ma anche con grande disagio fisico per la popolazione. Tra le Dolomiti, ci limiteremo a toccare i 40-41 gradi a Firenze e in altre città minori, mentre Trento e Bolzano, fino a venerdì, oscilleranno intorno ai 37 gradi, forse 38 di massima”.

Le previsioni di Arpav Dolomiti meteo

mercoledì 1. Tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, con cielo sereno al mattino, poco/parzialmente nuvoloso al pomeriggio/sera per attività cumuliforme convettiva che non si esclude possa provocare isolati e brevi temporali di calore, specie a fine giornata. Clima molto caldo a tutte le quote, anche afoso nei fondovalle prealpini.

Precipitazioni. Assenti (0%), salvo per qualche isolato e occasionale breve temporale di calore (20/30%), specie nel tardo pomeriggio/prima serata.

Temperature. Minime in ulteriore generale lieve aumento e massime pressoché stazionarie con punte massime di 33/35°C ed afa nei fondovalle prealpini (38/46°C di temperatura avvertita per caldo umido) e di 28/30°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 17°C max 24°C, a 2000 m min 15°C max 20°C. Su Dolomiti a 2000 m min 14°C max 21°C, a 3000 m min 9°C max 12°C.

Venti. Nelle valli deboli/moderati a regime di brezza; in quota deboli o a tratti moderati da Nord a 5-10 km/h a 2000 m, a 10/15 km/h a 3000 m.

giovedì 2. Tempo in prevalenza soleggiato e sempre molto caldo, con cielo sereno al mattino, poco/parzialmente nuvoloso al pomeriggio/sera per attività cumuliforme convettiva, maggiormente sviluppata sulle Dolomiti, dove il rischio di temporali di calore aumenterà leggermente rispetto ai giorni precedenti. Temperature senza variazioni di rilievo. Clima sempre molto caldo a tutte le quote e particolarmente afoso nei fondovalle prealpini.

Precipitazioni. Assenti (0%) o pressoché assenti (20/30%) per qualche isolato e occasionale breve temporale di calore. I fenomeni saranno limitati nello spazio e nel tempo.

Temperature. Ulteriore lieve aumento delle minime e stazionarietà delle massime con punte di 33/35°C nei fondovalle prealpini con clima afoso e 28/30°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 19°C max 24°C, a 2000 m min 16°C max 20°C. Su Dolomiti a 2000 m min 15°C max 21°C, a 3000 m min 10°C max 11°C

Venti. Nelle valli deboli/moderati a regime di brezza; in quota deboli dai quadranti settentrionali, a 5-10 km/h a 2000 m, a 10/15 km/h a 3000 m.

Tendenza

venerdì 3. Tempo in prevalenza soleggiato e sempre molto caldo, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio/sera per modesta attività cumuliforme convettiva, la quale sarà un po’ meno presente di giovedì e il rischio d’occasionali e brevi temporali di calore rimarrà piuttosto basso.

sabato 4. Tempo in prevalenza soleggiato e sempre molto caldo, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio/sera per modesta attività cumuliforme convettiva, ma il rischio d’occasionali e brevi temporali di calore rimarrà basso. Temperature in lieve ripresa con clima particolarmente afoso nei fondovalle. Venti deboli da Nord-Est in quota e brezze nelle valli.

Meteo Trentino conferma temporali di calore

Mercoledì sarà soleggiato e molto caldo; dal pomeriggio e specie in serata annuvolamenti cumuliformi con probabili rovesci e temporali sparsi anche intensi. Giovedì soleggiato e caldo con temporanei annuvolamenti localmente associati a brevi rovesci e temporali.

Da venerdì a domenica mattinate prevalentemente soleggiate mentre al pomeriggio sera, specie in prossimità dei rilievi, saranno probabili annuvolamenti cumuliformi localmente associati a brevi rovesci o temporali anche intensi.