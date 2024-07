Dolomiti, maltempo e grandine: allerta gialla della Protezione civile per venerdì 12 luglio

Posted on

San Valentino e nuove tendenze – Si avvicina il 14 febbraio, giornata che il calendario liturgico dedica a San Valentino, che tutto il mondo festeggia come il santo protettore degli innamorati e con l’approssimarsi di questa data si moltiplicano le proposte suggestive e spesso curiose per le coppie che vogliono trascorrere in modo romantico questa […]