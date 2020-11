Dolomiti, Malore sulle Pale di San Martino: soccorsa alpinista con il supporto del SUEM (VIDEO)

Posted on

Nuova Autonomia per tutti – I lavori sono stati introdotti dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, che ha sottolineato come questa vera e propria rivoluzione nel modo di concepire l’Autonomia non riguardi solo i Comuni, ma anche la stessa Provincia, chiamata a trasferire funzioni e competenze ai territori, ovvero alle Comunità di […]