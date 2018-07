Dolomiti, Lettera aperta NordEst Alpino per Cortina 2026

Connect on Linked in

Alla vigilia della riunione del Consiglio nazionale del Coni sulla scelta della candidatura italiana per i giochi olimpici invernali del 2026

NordEst – Le categorie economiche e le organizzazioni dei lavoratori del Veneto e il sistema confindustriale di tutto il Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) hanno inviato una lettera aperta al sottosegretario Giorgetti e al Presidente del Coni Malagò per sostenere la candidatura di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026.

Oltre alle tre Confindustrie regionali, hanno sottoscritto l’appello per il Veneto anche Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, UnionCamere, Confindustria Turismo, Assitai, Ance, Cna, Confcooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Unicarve, Cisl e Uil.

In breve

Soccorso 26enne ferito su Monte Vettore – Un escursionista 26enne di Treviso partito da Foce di Monte Monaco, insieme al suo cane, è scivolato mentre scendeva da un sentiero dopo essere arrivato sulla cresta che collega Monte Torrione al Monte Vettore, procurandosi escoriazioni che gli hanno impedito di proseguire. E’ stato individuato e recuperato dagli uomini del Soccorso alpino e del 118 in azione con l’eliambulanza Icaro 2 con equipaggio medicalizzato, dopo l’allerta lanciata dal 26enne ai carabinieri di Ascoli. A causa della difficoltà delle ricerche del giovane, il cui telefono nel frattempo non dava più segnali, l’eliambulanza ha dovuto prendere rapidamente a bordo in un primo tempo solo lui con il verricello. Una squadra di terra del Soccorso alpino ha raggiunto l’animale per recuperarlo in un secondo momento.