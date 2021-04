Dolomiti, le “cerve” di San Martino di Castrozza diventano virali sul web (VIDEO)

L’originale scatto in piena notte di Tiziana Tisot è tra i più cliccati in queste ore sul web

San Martino di Castrozza (Trento) – Le meraviglie della natura in lockdown ai piedi delle Dolomiti trentine. La scena che emoziona il web in queste ore, è stata ripresa da Tiziana Tisot in piena notte dal balcone di casa.

Tra i commenti con più ‘mi piace’ alla foto, non mancano quelli più ironici con riferimento alla pandemia: “Va bene che usciate in Gruppo … ma almeno la mascherina daiiii…”, ma anche: “Poi non lamentiamoci che non gira neanche un cane…” oppure. “Turisti per caso”.

A poche ore dal ritorno in zona gialla quindi, la foto ci ha sicuramente regalato qualche emozione più leggera. Complimenti quindi a Tiziana Tisot per aver colto l’attimo giusto in piena notte. Sarà sicuramente il primo di molti altri, speriamo…

Ecco le immagini delle cerve