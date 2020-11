Dolomiti, l’appello di impiantisti e operatori di San Martino di Castrozza alla TGR: “Test a Natale e non bloccare spostamenti” (VIDEO)

Tra Fiera di Primiero, San Martino di Castrozza e Passo Rolle la percentuale di clientela straniera è da sempre più bassa che altrove. La chiusura degli spostamenti tra regioni, sarebbe un vero e proprio problema per il turismo locale

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Da Primiero San Martino di Castrozza arriva una nuova proposta per la prossima stagione invernale. In merito alla riapertura degli impianti di risalita, impiantisti e operatori sottolineano: “Apriamo a Natale come test e non chiudiamo gli spostamenti tra regioni”.

Nelle prima foto Giacobbe Zortea, Assessore comunale e presidente Società San Martino Rolle spa – in basso Mauro Taufer, imprenditore di San Martino di Castrozza