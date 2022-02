Dolomiti, vento oltre i 130 km/h sulle Pale di San Martino. A Imèr tetto scoperchiato (VIDEO)

Arpav Dolomiti Meteo conferma fino al mattino di mercoledì venti forti in quota da Nord (raffiche fino a 110-130 km/h) e forti raffiche di foehn possibili anche in valle

NordEst – Si registrano raffiche di vento oltre i 130 km/h in queste ore, come documentano le stazioni di MeteoTriveneto (in basso), più intense sono attese fino a mercoledì, quando in quota si potranno localmente superare i 130 km/h e localmente i 70 – 90 km/h in valle. Impianti chiusi e danni fortunatamente limitati.

Tetto scoperchiato a Primiero

A Imèr, martedì pomeriggio, sono intervenuti una decina di vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la copertura in lamiera di un magazzino/deposito della “Sala del Regno” dei testimoni di geova di zona, nei pressi della locale discarica, a causa delle forti raffiche di vento registrate in valle.

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore con il supporto di alcuni mezzi pesanti, per ripristinare la coperrtura della struttura in località Masi di Imèr, come documentano le immagini. Nessuna persona è rimasta ferita.

La situazione in Trentino

Altri interventi a causa del vento, sono stati registrati in valle dell’Adige e in piana Rotaliana. A Mezzolombardo e Lavis i vigili del fuoco sono intervenuti per lamiere divelte e tegole sollevate sui tetti. A Trento in piazza Erbe è stato necessario tagliare una piante pericolante.

Le rilevazioni di MeteoTriveneto