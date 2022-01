Dolomiti, “giorni della merla” con sole e vento forte: possibili raffiche a 100 km/h fino a giovedì

Tra il pomeriggio/sera di lunedì 31 e le prime ore di giovedì 3 venti settentrionali forti/molto forti sui rilievi, con raffiche anche molto significative specie in alta quota; a tratti forti raffiche di Foehn anche nelle valli

NordEst – Arpav Dolomiti meteo conferma probabili fasi più intense nella notte/mattino di martedì 1 e nella giornata di mercoledì 2 febbraio. Probabili rinforzi di foehn anche sulle zone pedemontane, specie occidentali.

Un’ampia area anticiclonica posizionata sull’Europa centro-occidentale e una vasta zona depressionaria centrata sull’Europa orientale provocano sulle Alpi forti correnti settentrionali con condizioni di stau sul versante nord alpino e di fhoen su quello sudalpino. Tale situazione rimarrà stazionaria almeno fino a mercoledì con giornate assai ventose in montagna in un contesto termico altalenante: molto freddo martedì in quota e via via relativamente più mite da giovedì.

Fenomeni particolari: Arpav Dolomiti segnala: “MARTEDì CONDIZIONI CRITICHE PER FREDDO E VENTO FORTE oltre i 2000/2300 metri con temperature avvertite di -25 °C e fino a -30°C attorno a 3000 metri”.

Meteotrentino conferma venti nordoccidentali in intensificazione fino a molto forti in montagna ed a carattere di föhn in valle. Mercoledì parziali e temporanee schiarite alternate ad annuvolamenti più compatti sui settori settentrionali dove saranno maggiormente probabili deboli precipitazioni eventualmente nevose oltre 1200 – 1500 m. Giovedì e venerdì soleggiato con qualche nube alta. Sabato perlopiù soleggiato.

Nelle prossime ore e fino alla sera di mercoledì, prime ore di giovedì sono previsti venti nordoccidentali forti ed a tratti molto forti in montagna, dove si potranno verificare raffiche superiori a 100 – 120 km/h; saranno altresì possibili bufere di neve specie sui rilievi a nord, nella serata di oggi, lunedì, e nella giornata di mercoledì. In molti fondovalle soffierà il vento di föhn con raffiche, localmente ed a tratti, superiori a 70 km/h; nelle valli la fase con i venti più intensi è attesa nella giornata di martedì.

Le temperature oscilleranno attorno alla media in montagna mentre saranno sopra la media nelle valli interessate dal föhn. Le eventuali deboli o debolissime precipitazioni che dovessero verificarsi nella serata di oggi e/o nella giornata di mercoledì non saranno certamente sufficienti a compensare il deficit pluviometrico registrato negli ultimi due mesi e che sembra destinato a protrarsi almeno per i prossimi 10 – 15 giorni.