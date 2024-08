Dolomiti, falso allarme per una 38enne di New York sull’Alta Via 2. Soccorsi anche a Lamon

Rientrata la ricerca di una escursionista statunitense in cammino sull’Alta Via numero 2, della quale il compagno non aveva più notizie. A Lamon incidente al lago Senaiga

San Martino di Castrozza (Trento) – Su richiesta della gestrice del Rifugio Dal Piaz, contattata dall’uomo preoccupato per il prolungato silenzio della compagna, il cui cellulare risultava irraggiungibile, la Centrale del 118 aveva verificato che la 38enne di New York tra sabato e lunedì aveva pernottato al Rifugio Mulaz. Dalla sue informazioni, la meta successiva doveva essere a 8 chilometri di distanza e trattarsi del Rifugio Rosetta, dove però non era mai arrivata.

Imbarcata dall’elicottero dell’Air service center, convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, una squadra della Val Biois ha perlustrato il sentiero che dalle Farangole porta al Rosetta, passando sulle valli laterali e sul sentiero sull’Altopiano delle Pale con esito negativo. Da una verifica ulteriore al più distante Rifugio Pradidali, si è poi appurato che la donna aveva passato lì la notte. Verso le 13.30 è stata lei stessa a rispondere finalmente ai messaggi, dicendo che stava bene, aveva raggiunto il Rosetta e che non aveva avuto campo per comunicare in precedenza. L’allarme è quindi cessato.

In breve

Il Soccorso alpino di Feltre è stato inviato a Lamon, poiché un’escursionista trevigiana, messo male un piede lungo il sentiero sopra la passerella del Lago Senaiga, non era più in grado di camminare. Avvicinatisi in jeep, i soccorritori hanno poi proseguito a piedi 500 metri. Dopo aver imbarellato la 43enne di Loria, che si trovava con il marito, l’hanno trasportata a spalla al fuoristrada e da lì direttamente in ospedale a Feltre.